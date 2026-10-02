La selección de El Salvador recibe a Jamaica este viernes 2 de octubre a partir de las 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro / 7:00 pm PT en el Estadio Cuscatlán de San Salvador por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. El duelo llega en un momento decisivo para ambos equipos, que necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda. Con la tabla cada vez más apretada, el compromiso en San Salvador adquiere un valor estratégico para dos selecciones que llegan presionadas por sus recientes resultados. ¿Quieres ver el partido El Salvador vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La Selecta, dirigida por Hernán Darío “Bolillo” Gómez, busca recuperarse tras la contundente derrota por 6-0 sufrida ante Guatemala en la fecha anterior. El combinado salvadoreño suma tres puntos en el torneo gracias a su victoria sobre Martinica, pero la diferencia de goles negativa lo mantiene en una posición comprometida dentro del grupo. Además, el contexto añade presión sobre el cuerpo técnico, ya que la permanencia en la Liga A se ha convertido en uno de los principales objetivos del proceso actual.

Por su parte, Jamaica también llega con la necesidad de reaccionar después de caer 1-0 como local frente a Honduras. Los Reggae Boyz, dirigidos por Rudolph Speid, permanecen en la lucha por los puestos de clasificación, aunque el tropiezo reciente redujo su margen de error en la segunda mitad de la fase de grupos. Gracias a una mejor diferencia de goles, los caribeños se encuentran por delante de El Salvador en la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento directo en una oportunidad para tomar ventaja en la tabla.

El historial reciente favorece claramente a Jamaica. En once enfrentamientos oficiales y amistosos entre ambas selecciones, los caribeños han conseguido cinco victorias, mientras que El Salvador solo ha ganado una vez y se registran cinco empates. El antecedente más cercano terminó con una igualdad 1-1 en las eliminatorias de 2022, reflejando una rivalidad que suele presentarse equilibrada pese a la ventaja estadística jamaicana.

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El partido Salvador vs. Jamaica se juega este viernes 2 de octubre en el estadio Cuscatlán de San Salvador, válido por la Jornada 3 de la Liga de Naciones Concacaf. El inicio está programado para las 23:00 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 22:00 en Bolivia, Chile y Venezuela; y 21:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región Hora local TV disponible Streaming online disponible El Salvador 20:00 Canal 4 El Salvador TCS GO Jamaica 21:00 Television Jamaica, TVJ Sports Network Bluu Argentina 23:00 -- VPN Bolivia 22:00 -- VPN Perú 21:00 -- VPN Colombia 21:00 -- VPN Ecuador 21:00 -- VPN Chile 22:00 -- VPN Uruguay 23:00 -- VPN Paraguay 23:00 -- VPN Brasil 23:00 -- VPN Venezuela 22:00 -- VPN México 20:00 (CDMX) -- YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos 18:00 ET / 15:00 PT Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One

En territorio sudamericano, la única alternativa para ver el encuentro es usando un VPN y conectarte a cualquier señal con derechos de transmisión ya sea en El Salvador o Jamaica.