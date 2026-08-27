El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 está a punto de definir el camino de los principales clubes de Europa y, en esta nota, podrás conocer a qué hora comienza la ceremonia este jueves 27 de agosto y cómo verla EN VIVO desde Estados Unidos, México y España.

Es fundamental que sepas que la ceremonia reunirá a los 36 equipos que disputarán la fase liga de la nueva edición de la Champions League, incluidos los 29 clubes clasificados directamente y los siete que obtengan su boleto tras superar los play-offs. Cada equipo conocerá a sus ocho rivales, por lo que el sorteo será clave para determinar los primeros enfrentamientos de la competición.

PSG es el actual bicampeón de la UEFA Champions League. (Foto: DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI / AFP)

¿A qué hora ver EN VIVO el el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 este jueves 27 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 10:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 11:00 am

Costa Rica: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

Argentina: 1:00 pm

Brasil (Brasilia): 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Chile (Santiago): 12:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Venezuela: 12:00 pm

Ecuador: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Colombia: 11:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27?

Este jueves 27 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming, los cuales te detallaré a continuación.

En Estados Unidos el sorteo contará con cobertura de CBS Sports Golazo Network, además de la emisión oficial gratuita de UEFA. En México, la transmisión está anunciada por TNT Sports y HBO Max, mientras que en España podrá seguirse en directo por Movistar Plus+ y el canal Liga de Campeones por M+. Movistar Plus+ ha confirmado que iniciará su cobertura a las 17:30 horas, con media hora de previa, antes de dar paso al sorteo a las 18:00. Además, cabe señalar que, para Latinoamérica, ESPN transmitirá el sorteo, que también estará disponible online mediante Disney+ Plan Premium.