Conoce qué canales de TV y señal online pasan el partido España vs. Chequia por el Grupo C de la UEFA Nations League este sábado 3 de octubre desde las 20:45 horario peninsular. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y señal online pasan el partido España vs. Chequia por el Grupo C de la UEFA Nations League este sábado 3 de octubre desde las 20:45 horario peninsular. (Foto: Composición Depor)

La Roja busca lograr su tercera victoria en este Grupo C de la UEFA Nations League. España recibe a República Checa en el estadio Carlos Tartiere este sábado 3 de octubre desde las 20:45 horario peninsular. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

¿En qué canal transmiten España vs. Chequia EN VIVO GRATIS por TV Abierta y Streaming Online?

España vs. Chequia se juega el sábado 3 de octubre de 2026, desde las 20:45 en España y será emitido gratis y en abierto por La 1, con señal online en RTVE Play. En Perú, el partido comienza a las 13:45 y estará disponible por Disney+, según la relación oficial de socios de transmisión de UEFA.

País o regiónTV abiertaTV de cable / pagaStreaming onlineCondición de acceso
EspañaLa 1 (RTVE)RTVE PlayGratis; La 1 es señal abierta y RTVE Play ofrece la transmisión digital
ChequiaČT SportSport1 TVČT Sport figura como alternativa pública; Sport1 TV es canal de paga
PerúDisney+Requiere una suscripción compatible con el contenido deportivo
ArgentinaDisney+Requiere suscripción
ChileDisney+Requiere suscripción
ColombiaDisney+Requiere suscripción
EcuadorDisney+Requiere suscripción
BoliviaDisney+Requiere suscripción
ParaguayDisney+Requiere suscripción
UruguayDisney+Requiere suscripción
VenezuelaDisney+Requiere suscripción
Centroamérica
: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá		Disney+Requiere suscripción
MéxicoSky MéxicoDisponibilidad sujeta al paquete contratado
Estados UnidosFOX SportsFuboTV y ViXFOX Sports mediante operador; FuboTV y ViX dependen del plan contratado
CanadáDAZN CanadaRequiere suscripción
BrasilsportvDisney+sportv depende del operador; Disney+ requiere suscripción

UEFA incluye a RTVE Play como socio para España, a ČT Sport y Sport1 TV en Chequia, a Disney+ en Perú y buena parte de América Latina, a Sky México en México y a FOX Sports, FuboTV y ViX en Estados Unidos.

¿A qué hora juega España-Chequia EN VIVO HOY por UEFA Nations League?

España recibe a Chequia el sábado 3 de octubre de 2026, por la jornada 3 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27. El pitazo inicial está programado para las 20:45 en España peninsular (CEST, UTC+2), en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

País / zonaHoraDía
España peninsular20:45Sábado 3 de octubre
Islas Canarias19:45Sábado 3 de octubre
República Checa20:45Sábado 3 de octubre
Reino Unido19:45Sábado 3 de octubre
Portugal19:45Sábado 3 de octubre
Francia, Italia, Alemania20:45Sábado 3 de octubre
Perú, Colombia, Ecuador, Panamá13:45Sábado 3 de octubre
México (CDMX)12:45Sábado 3 de octubre
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua12:45Sábado 3 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana14:45Sábado 3 de octubre
Chile, Paraguay15:45Sábado 3 de octubre
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)15:45Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (Este: Miami, Nueva York)14:45Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (Centro: Chicago, Dallas)13:45Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (Montaña: Denver)12:45Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles)11:45Sábado 3 de octubre

Cómo llegan España y Chequia al partido por la UEFA Nations League

  • España llega al encuentro con pleno de victorias en sus dos primeras fechas: remontó para ganar 3-2 a Inglaterra en Wembley y después goleó 4-1 a Croacia en casa. Chequia, en cambio, perdió 1-2 ante Croacia y 0-2 frente a Inglaterra.
  • La selección española lidera el Grupo A3 con seis puntos y siete goles convertidos en dos partidos; Chequia aparece última tras las dos primeras jornadas.
  • El antecedente más reciente entre ambos fue el 12 de junio de 2022, también por Nations League: España ganó 2-0 en La Rosaleda, con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia. En los siete cruces entre España y la actual República Checa, el balance es de cinco triunfos españoles, dos empates y ninguna victoria checa.
  • En España, la cobertura de RTVE contempla previa, encuentro y postpartido a través de su ecosistema digital; RNE y RTVE.es también ofrecerán seguimiento del partido.

Datos clave para ver España-Chequia EN VIVO

DatoInformación
PartidoEspaña vs. Chequia
CompeticiónUEFA Nations League 2026/27
JornadaTercera fecha de la fase liga
GrupoLiga A, Grupo A3
FechaSábado 3 de octubre de 2026
EstadioCarlos Tartiere, Oviedo, España
Hora local de España20:45
Hora en Perú, Colombia y Ecuador13:45
Hora en Bolivia y Venezuela14:45
Hora en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay15:45
Hora en México (CDMX)12:45
Hora en Estados Unidos, ET14:45
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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