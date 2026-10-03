La Roja busca lograr su tercera victoria en este Grupo C de la UEFA Nations League. España recibe a República Checa en el estadio Carlos Tartiere este sábado 3 de octubre desde las 20:45 horario peninsular. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
¿En qué canal transmiten España vs. Chequia EN VIVO GRATIS por TV Abierta y Streaming Online?
España vs. Chequia se juega el sábado 3 de octubre de 2026, desde las 20:45 en España y será emitido gratis y en abierto por La 1, con señal online en RTVE Play. En Perú, el partido comienza a las 13:45 y estará disponible por Disney+, según la relación oficial de socios de transmisión de UEFA.
|País o región
|TV abierta
|TV de cable / paga
|Streaming online
|Condición de acceso
|España
|La 1 (RTVE)
|—
|RTVE Play
|Gratis; La 1 es señal abierta y RTVE Play ofrece la transmisión digital
|Chequia
|ČT Sport
|Sport1 TV
|—
|ČT Sport figura como alternativa pública; Sport1 TV es canal de paga
|Perú
|—
|—
|Disney+
|Requiere una suscripción compatible con el contenido deportivo
|Argentina
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Chile
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Colombia
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Ecuador
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Bolivia
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Paraguay
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Uruguay
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Venezuela
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|Centroamérica
: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
|—
|—
|Disney+
|Requiere suscripción
|México
|—
|Sky México
|—
|Disponibilidad sujeta al paquete contratado
|Estados Unidos
|—
|FOX Sports
|FuboTV y ViX
|FOX Sports mediante operador; FuboTV y ViX dependen del plan contratado
|Canadá
|—
|—
|DAZN Canada
|Requiere suscripción
|Brasil
|—
|sportv
|Disney+
|sportv depende del operador; Disney+ requiere suscripción
UEFA incluye a RTVE Play como socio para España, a ČT Sport y Sport1 TV en Chequia, a Disney+ en Perú y buena parte de América Latina, a Sky México en México y a FOX Sports, FuboTV y ViX en Estados Unidos.
¿A qué hora juega España-Chequia EN VIVO HOY por UEFA Nations League?
España recibe a Chequia el sábado 3 de octubre de 2026, por la jornada 3 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27. El pitazo inicial está programado para las 20:45 en España peninsular (CEST, UTC+2), en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo.
|País / zona
|Hora
|Día
|España peninsular
|20:45
|Sábado 3 de octubre
|Islas Canarias
|19:45
|Sábado 3 de octubre
|República Checa
|20:45
|Sábado 3 de octubre
|Reino Unido
|19:45
|Sábado 3 de octubre
|Portugal
|19:45
|Sábado 3 de octubre
|Francia, Italia, Alemania
|20:45
|Sábado 3 de octubre
|Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
|13:45
|Sábado 3 de octubre
|México (CDMX)
|12:45
|Sábado 3 de octubre
|Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
|12:45
|Sábado 3 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana
|14:45
|Sábado 3 de octubre
|Chile, Paraguay
|15:45
|Sábado 3 de octubre
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|15:45
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (Este: Miami, Nueva York)
|14:45
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (Centro: Chicago, Dallas)
|13:45
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (Montaña: Denver)
|12:45
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles)
|11:45
|Sábado 3 de octubre
Cómo llegan España y Chequia al partido por la UEFA Nations League
- España llega al encuentro con pleno de victorias en sus dos primeras fechas: remontó para ganar 3-2 a Inglaterra en Wembley y después goleó 4-1 a Croacia en casa. Chequia, en cambio, perdió 1-2 ante Croacia y 0-2 frente a Inglaterra.
- La selección española lidera el Grupo A3 con seis puntos y siete goles convertidos en dos partidos; Chequia aparece última tras las dos primeras jornadas.
- El antecedente más reciente entre ambos fue el 12 de junio de 2022, también por Nations League: España ganó 2-0 en La Rosaleda, con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia. En los siete cruces entre España y la actual República Checa, el balance es de cinco triunfos españoles, dos empates y ninguna victoria checa.
- En España, la cobertura de RTVE contempla previa, encuentro y postpartido a través de su ecosistema digital; RNE y RTVE.es también ofrecerán seguimiento del partido.
Datos clave para ver España-Chequia EN VIVO
|Dato
|Información
|Partido
|España vs. Chequia
|Competición
|UEFA Nations League 2026/27
|Jornada
|Tercera fecha de la fase liga
|Grupo
|Liga A, Grupo A3
|Fecha
|Sábado 3 de octubre de 2026
|Estadio
|Carlos Tartiere, Oviedo, España
|Hora local de España
|20:45
|Hora en Perú, Colombia y Ecuador
|13:45
|Hora en Bolivia y Venezuela
|14:45
|Hora en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
|15:45
|Hora en México (CDMX)
|12:45
|Hora en Estados Unidos, ET
|14:45