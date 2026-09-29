Este martes 29 de septiembre, España y Croacia se enfrentan por la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Ambos equipos llegan a la cita tras ganar en sus respectivos compromisos. La Roja se impuso con jerarquía a Inglaterra en Wembley, en su primer duelo como campeón del mundo. Ahora tendrá el reencuentro con sus hinchas.
Luis de la Fuente es un entrenador al que le gusta adaptar su estrategia según las exigencias de sus rivales. Veremos si Ferran Torres continuará como el delantero titular o Mikel Oyarzabal iniciará las acciones. Otra de las dudas radica en el mediocampo. Pedri parte con ventajas para hacer dupla con Rodri.
¿Qué canal transmite España vs. Croacia en México?
En México, el partido entre España y Croacia lo puedes ver EN VIVO por Sky Sports, Sky + y la plataforma Izzi. El duelo iniciará a las 12:45 horas.
¿Qué canal transmite España vs. Croacia en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos, la transmisión del partido entre España y Croacia será por FOX Sports 1 y la plataforma FOX One, fubo TV y Vix.
¿Qué canal transmite España vs. Croacia?
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, ViX
- México: Sky Sports México, Sky+, Izzi
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: SporTV, Globoplay
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM