El FC Barcelona vuelve al Spotify Camp Nou con la intención de prolongar el impulso de su contundente estreno ante el Elche y dar continuidad a su defensa del título de LaLiga EA Sports 2026-27. Enfrente tendrá a un Athletic Club obligado a reaccionar después de su tropiezo inicial, en un duelo que reúne a dos de los equipos históricos del fútbol español y que marcará una de las primeras grandes pruebas de la temporada para ambos.

La atención estará puesta en la respuesta del equipo dirigido por Hansi Flick, que quiere confirmar su buen arranque en su primera presentación oficial como local. El Athletic, ahora bajo la conducción de Edin Terzić, llega al Camp Nou con la necesidad de recuperar sensaciones después de su derrota ante Sevilla y con el desafío de competir ante uno de los grandes candidatos al título.

¿Quieres saber en qué canal transmiten el partido? Aquí te contamos todas las señales de televisión y streaming disponibles según el país donde te encuentres para seguir el FC Barcelona vs. Athletic Club desde tu celular, PC, Smart TV o tablet.

En España, el duelo entre FC Barcelona y Athletic Club será televisado por DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que las opciones de streaming dependerán de la suscripción y el operador contratado.

En Alemania e Italia, el partido de LaLiga estará a cargo de DAZN. Por otro lado, en Francia, la transmisión estará disponible mediante DAZN France y Disney+ Premium, mientras que en Reino Unido podrá seguirse por Premier Sports 2 y Premier Sports Player.

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás seguir el encuentro mediante ESPN2 y ESPN Deportes, además de las opciones de streaming ESPN+, fuboTV y ESPN App.

Sky Sports, Sky+ e izzi llevarán las imágenes del juego para México. En países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, las opciones disponibles incluyen Sky Sports Norte y ViX, según el territorio.

En tanto, en varios países de Sudamérica, la cobertura estará a cargo de DIRECTV Sports y DGO. Esta será la alternativa para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el FC Barcelona contra Athletic Club por ESPN2, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27?

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 DAZN Spain, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar Estados Unidos 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App México 13:00 Sky Sports México, Sky+ e izzi Costa Rica 13:00 ViX y Sky Sports Norte El Salvador 13:00 ViX y Sky Sports Norte Nicaragua 13:00 ViX y Sky Sports Norte Guatemala 13:00 ViX y Sky Sports Norte Honduras 13:00 ViX y Sky Sports Norte Perú 14:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 14:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 14:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 14:00 ViX, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte República Dominicana 15:00 ViX y Sky Sports Norte Venezuela 15:00 DIRECTV Sports, DGO e Inter Bolivia 15:00 Entel, Tigo y Cotas Puerto Rico 15:00 ESPN2, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM Canadá 15:00 TSN Premium Argentina 16:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 15:00 DIRECTV Sports y DGO Brasil 16:00 Amazon Prime Video y CazéTV Paraguay 15:00 Señal por confirmar en la programación local Uruguay 16:00 DIRECTV Sports y DGO

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO en España?

En España, el partido entre FC Barcelona y Athletic Club se disputará en el Spotify Camp Nou, en el regreso del conjunto azulgrana a su estadio para su primer compromiso oficial como local de la temporada.

La transmisión estará disponible mediante:

DAZN Spain

DAZN LaLiga

LaLiga TV Bar

El Barcelona afrontará el encuentro después de golear al Elche en su primer partido del campeonato, un resultado que permitió al equipo de Flick comenzar con buenas sensaciones. Ahora buscará trasladar ese impulso al Camp Nou ante un rival que históricamente ha sido uno de los grandes animadores del fútbol español.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá verse por ESPN2 y ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y ESPN App.

La señal de ESPN Deportes será una de las principales alternativas para seguir el encuentro en español, mientras que ESPN2 tendrá la transmisión destinada a la audiencia de habla inglesa.

El partido reúne a dos equipos con historias profundamente vinculadas a LaLiga. El Barcelona quiere hacer valer su condición de campeón, mientras que el Athletic llega con un nuevo proyecto técnico y la intención de recuperar rápidamente el terreno perdido en su primera presentación.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO en México y Centroamérica?

En México, el encuentro estará disponible mediante:

Sky Sports México

Sky+

izzi

Para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, las opciones de transmisión incluyen ViX y Sky Sports Norte.

En Panamá, los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte.

El compromiso pendiente de la primera jornada supone una oportunidad para ambos equipos de acomodarse en la clasificación durante las primeras semanas del campeonato. Barcelona busca encadenar victorias después de su goleada inicial, mientras que Athletic necesita encontrar una reacción inmediata.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO en Sudamérica?

DIRECTV Sports y DGO serán las principales opciones para seguir el partido en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

La distribución principal será la siguiente:

Perú: DIRECTV Sports y DGO

Colombia: DIRECTV Sports y DGO

Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: DIRECTV Sports y DGO

Chile: DIRECTV Sports y DGO

Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

En Brasil, la transmisión estará disponible por Amazon Prime Video y CazéTV.

El Barcelona llega con la confianza de haber resuelto con autoridad su estreno ante Elche, mientras que Athletic tendrá una prueba de máxima exigencia en su visita a Catalunya. La diferencia entre el estado de ánimo de ambos equipos añade un elemento especial a este primer gran enfrentamiento del campeonato.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO en Puerto Rico?

Los aficionados en Puerto Rico podrán seguir el partido mediante:

ESPN2

ESPN Deportes

DIRECTV Sports Puerto Rico

NAICOM

La transmisión permitirá seguir el primer partido oficial del Barcelona como local en la nueva temporada y un encuentro importante para Athletic en su búsqueda de una reacción tras el comienzo del campeonato.