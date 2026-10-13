Este martes 13 de octubre, Barcelona visitará a Galatasaray por la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el RAMS Park, ubicado en Estambul, donde el conjunto catalán afrontará una exigente prueba ante un rival que buscará aprovechar la localía. Los azulgranas llegan con aspiraciones de pelear por el título europeo, que conquistaron por última vez en 2015, respaldados por su buen momento futbolístico y el trabajo de Hansi Flick, quien ha conseguido consolidar una propuesta de juego reconocible para sus dirigidos.

Lamine Yamal y Raphinha destacan como dos piezas fundamentales del ataque del Barca. El brasileño, capitán del equipo, aporta liderazgo, capacidad goleadora y una buena conexión con la joven estrella española. Su presencia dentro del área representa una amenaza constante para las defensas rivales. El 10 azulgrana, por su parte, sobresale por su habilidad para superar marcas, desequilibrar en el uno contra uno y generar espacios cuando el adversario se repliega. Su talento individual también resulta clave para abrir partidos que se presentan tácticamente cerrados.

Galatasaray, en tanto, intentará hacerse fuerte ante su público y complicar los planes del equipo español. Entre los nombres señalados como figuras destacan Rafael Leão, Lucas Torreira, Leroy Sané y Victor Osimhen. El conjunto turco se caracteriza por la intensidad de su mediocampo, la presión sobre el rival y la velocidad de sus atacantes, recursos que le permiten recuperar balones y salir rápidamente al contragolpe. Estas fortalezas convierten el duelo en un desafío importante para el Barcelona.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO en México?

En México, el partido entre Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO hoy por la Champions League empezará a las 13:00 horas y contará con la transmisión de TNT Sports y la plataforma de MAX.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, el partido de Barcelona y Galatasaray iniciará a las 3:00 p.m. (ET), 2:00 p.m. (CT), 1:00 p.m. (MT) y 12:00 p.m. (PT). La transmisión estará a cargo de Paramount+ y DAZN USA.

SARIYER, ESTAMBUL (TURQUÍA), 13/10/2026. Te presentamos los canales de TV y horarios para que puedas ver EN VIVO el partido entre Barcelona vs. Galatasaray por la UEFA Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO por la Champions League?

En América Latina, el emocionante partido entre Barcelona y Galatasaray será transmitido por ESPN (menos en Argentina y Brasil) y por streaming Disney Plus.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus

Bolivia: ESPN 5 y Disney Plus

Brasil: TNT Brasil

Chile: Disney Plus y ESPN 5

Colombia: ESPN 5 y Disney Plus

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium

Nicaragua: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

Paraguay: ESPN 5 y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus +.

Uruguay: ESPN 5 y Disney+ Premium

Venezuela: Disney+ Premium y ESPN 5