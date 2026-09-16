El FC Barcelona recibe en el Spotify Camp Nou al Real Racing Club de Santander en su regreso a la Primera División española tras más de una década de ausencia. De la mano de Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Anthony Gordon, el equipo azulgrana dirigido por Hansi Flick busca la sexta victoria consecutiva de la temporada y reafirmarse como único líder de LaLiga EA Sports 2026-27. El duelo, válido por la fecha 6, se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego FC Barcelona vs. Racing y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.
En España, el encuentro se podrá ver en los canales Movistar+ LALIGA (Movistar, Dial 54 / Orange, Dial 110), Movistar+ LALIGA HDR (Movistar, Dial 440 / Orange, Dial 111) y LaLiga TV Bar, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.
Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App para ver el FC Barcelona contra Racing en idiomas español e inglés; mientras que en países como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con SKY Sports, SKY Plus, Izzi Go o ViX.
Finalmente, Disney+ Premium transmitirá en vivo y online el partido FC Barcelona-Racing para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs. Racing por LaLiga EA Sports 2026-27?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|21:30 horas
|Movistar+ LALIGA, Movistar+ LALIGA HDR, LaLiga TV Bar
|Movistar Plus
|Estados Unidos (ET)
|15:30 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (CT)
|14:30 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (MT)
|13:30 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (PT)
|12:30 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|México
|13:30 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Costa Rica
|13:30 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|El Salvador
|13:30 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Nicaragua
|13:30 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Guatemala
|13:30 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Panamá
|13:30 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|República Dominicana
|14:30 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Perú
|14:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Colombia
|14:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Ecuador
|14:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Bolivia
|15:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Chile
|15:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Venezuela
|15:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Paraguay
|16:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Argentina
|16:30 horas
|--
|Disney+ Premium
|Uruguay
|16:30 horas
|--
|Disney+ Premium