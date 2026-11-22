FC Barcelona y Villarreal se verán las caras este domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou por la Fecha 13 de LaLiga 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de TV transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Villarreal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 este domingo 22 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 am
- Estados Unidos (CT): 7:00 am
- Estados Unidos (MT): 6:00 am
- Estados Unidos (PT): 5:00 am
- México (CDMX): 7:00 am
- España: 2:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 am
- República Dominicana: 9:00 am
- Panamá: 8:00 am
- Costa Rica: 7:00 am
- El Salvador: 7:00 am
- Guatemala: 7:00 am
- Honduras: 7:00 am
- Nicaragua: 7:00 am
- Argentina: 10:00 am
- Brasil (Brasilia): 10:00 am
- Uruguay: 10:00 am
- Chile (Santiago): 10:00 am
- Paraguay: 10:00 am
- Bolivia: 9:00 am
- Venezuela: 9:00 am
- Ecuador: 8:00 am
- Perú: 8:00 am
- Colombia: 8:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Villarreal?
Este domingo 22 de noviembre se podrá ver el partido FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- México: SKY Sports México, Sky+, izzi
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Brasil: CazéTV
- Perú: DIRECTV Sports Perú
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela
- Costa Rica: ViX, SKY Sports Norte
- El Salvador: ViX, SKY Sports Norte
- Guatemala: ViX, SKY Sports Norte
- Honduras: ViX, SKY Sports Norte
- Panamá: ViX, SKY Sports Norte