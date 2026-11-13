La selección de Guatemala recibirá a su similar de Canadá este viernes 13 de noviembre a partir de las 9:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de México / 6:00 pm PT en el Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El ganador de esta serie sellará su boleto a las semifinales del torneo y asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. Canadá EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La Azul y Blanco disputará los primeros cuartos de final de este certamen en su historia tras liderar el Grupo A con 7 puntos. El equipo de Luis Fernando Tena contará con entradas agotadas en El Trébol, destaca por el regreso de Óscar Santis y la primera convocatoria de Héctor Morales, aunque sufre las bajas por lesión de Stheven Robles y Jorge Aparicio.

Los Canucks, por su parte, accedieron directamente a esta ronda por su ubicación en el ranking de Concacaf. El conjunto dirigido por Jesse Marsch llega con una lista de 23 jugadores liderada por sus figuras de ligas europeas y realizaron su campamento previo en Quintana Roo, México, para aclimatarse y reducir tiempos de viaje

Aunque el historial general favorece ampliamente a Canadá con 10 triunfos en 16 partidos oficiales. El encuentro definitivo se jugará el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, Canadá. En caso de empate en el marcador global tras los dos encuentros, el primer criterio de desempate será el gol de visitante.

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El partido Guatemala vs. Canadá se juega este viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’ de la Ciudad de Guatemala, válido por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. El inicio está programado para las 23:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 22:00 en Bolivia y Venezuela; y 21:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región Hora local TV disponible Streaming online disponible Guatemala 20:00 -- YouTube, CONCACAF GO Canadá 21:00 ET / 18:00 PT TSN3, TSN5 RDS, RDS App, OneSoccer Argentina 23:00 -- VPN Bolivia 22:00 -- VPN Perú 21:00 -- VPN Colombia 21:00 -- VPN Ecuador 21:00 -- VPN Chile 23:00 -- VPN Uruguay 23:00 -- VPN Paraguay 23:00 -- VPN Brasil 23:00 -- VPN Venezuela 22:00 -- VPN México 20:00 (CDMX) -- YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos 18:00 ET / 15:00 PT Fox Sports 2, TUDN USA fuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One

En territorio sudamericano, la única alternativa para ver el encuentro es usando un VPN y conectarte a cualquier señal con derechos de transmisión ya sea en Guatemala y/o Canadá.