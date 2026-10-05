Honduras y Jamaica vuelven a medirse por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos seleccionados en la clasificación. La Bicolor llega con la urgencia de reaccionar tras su derrota ante Martinica, mientras que los Reggae Boyz buscarán confirmar su levantada después de imponerse a El Salvador en la fecha anterior. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, conoce qué canales de TV señal abierta y online siguen la cobertura del juego desde diferentes plataformas digitales.

Honduras afronta un partido clave ante Jamaica con la obligación de hacerse fuerte en Tegucigalpa y recuperar terreno en la competición. La derrota 2-1 frente a Martinica expuso desajustes que el equipo de José Francisco Molina deberá corregir, especialmente en la concentración defensiva y la gestión de los momentos decisivos. Sin embargo, la Selección de Honduras ya sabe cómo imponerse a los jamaiquinos: antes de su último tropiezo, consiguió una victoria ante Jamaica que buscará repetir ahora con el respaldo de su afición y la necesidad de volver a sumar tres puntos.

Jamaica, en cambio, aterriza con un impulso anímico tras derrotar 2-0 a El Salvador. El triunfo le permitió recuperar confianza y llegar con una dinámica más sólida a su visita a Tegucigalpa, aunque tendrá presente el antecedente reciente frente a Honduras. La Selección de Jamaica intentará ajustar su planteamiento, elevar su eficacia en ataque y conseguir un resultado fuera de casa en un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

¿En qué canal transmiten Honduras-Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27 . El inicio oficial está programado para las 8:00 p. m. en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

País o zona Dónde ver Honduras Telecadena / Deportes TVC, DTVC+, HRN y Telesistema Honduras Guatemala CONCACAF YouTube* El Salvador CONCACAF YouTube* Nicaragua CONCACAF YouTube* Costa Rica CONCACAF YouTube* México (hora del centro) FOX / CONCACAF YouTube* Panamá CONCACAF YouTube* Perú CONCACAF YouTube* Colombia CONCACAF YouTube* Ecuador CONCACAF YouTube* Venezuela CONCACAF YouTube* Estados Unidos (ET) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (CT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (MT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (PT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Bolivia CONCACAF YouTube* Chile CONCACAF YouTube* Argentina CONCACAF YouTube* Uruguay CONCACAF YouTube* Paraguay CONCACAF YouTube* Brasil (Brasilia) CONCACAF YouTube* España peninsular CONCACAF YouTube*

Para los aficionados en Honduras, la oferta más completa estará en la TV local: Telecadena, Deportes TVC y TNH transmitirán el encuentro desde Tegucigalpa. En internet, Deportes TVC confirma la señal por su web, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.

En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube. El partido comienza a las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 9:00 p. m. en Venezuela; a las 10:00 p. m. en Chile; y a las 11:00 p. m. en Argentina y Uruguay.

En Estados Unidos, la señal confirmada es TUDN, con acceso también mediante TUDN.com y la aplicación de la cadena. El horario es 10:00 p. m. del Este, 9:00 p. m. del Centro y 7:00 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Honduras-Jamaica hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?

Honduras recibe a Jamaica hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 8:00 p. m. de Honduras y Perú (10:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.

País o región Hora local Honduras 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. México 7:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Argentina y Uruguay 11:00 p. m. Estados Unidos 10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT España 4:00 a. m. del martes 6

Alineaciones posibles de Honduras vs Jamaica

Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Clinton Bennett, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Deiby Flores, David Ruíz, Edwin Rodríguez, Jonathan Rubio; Keylor Figueroa y Dereck Moncada. Entrenador: José Francisco Molina

Jamaica: Andre Blake; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere, Courtney Clarke; Karoy Anderson, Kely Ming, Ronaldo Webster, Bailey Cadamarteri; Kaheim Dixon y Javon East. Entrenador: Rudolph Speid.