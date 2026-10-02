Este viernes 2 de octubre, sigue el desarrollo de la Jornada 3 de la Concacaf Nations League 2026-27. Desde el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France, no te pierdas el partido de Honduras vs. Martinica EN VIVO y EN DIRECTO, un encuentro donde la ‘H’ no tiene margen de error y deben obtener un nuevo triunfo si quieren soñar con la clasificación a la Copa Oro y a la siguiente instancia del torneo. Aquí te dejo con los canales de transmisión para ver Honduras vs. Martinica minuto a minuto .

Conoce los canales que transmitirán el duelo entre la selección de Hondurasy su par de Martinica por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

¿En qué canal transmiten Honduras vs. Martinica EN VIVO por Nations League 2026?

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Sports 2, mientras que también podrá seguirse mediante servicios de streaming que ofrecen la señal de FOX Sports, como fuboTV. Además, la programación internacional consultada registra opciones como FOX One y ViX para el mercado estadounidense.

En México, la disponibilidad puede depender de la programación de los operadores y plataformas que tengan los derechos para este encuentro; la página oficial de Concacaf señala que sus partidos pueden estar disponibles a través de Concacaf App y YouTube, aunque las señales varían según el territorio.

En Honduras, el partido podrá seguirse mediante las opciones de transmisión correspondientes a la Nations League. La página oficial de Concacaf confirma el encuentro y contempla sus plataformas digitales como alternativa de seguimiento, mientras que para TV de paga la señal internacional aparece asociada a FOX Sports 2. En streaming, fuboTV registra específicamente Martinica vs. Honduras para el 2 de octubre; la disponibilidad de cada plataforma puede variar según el proveedor y territorio.

Horarios para ver Honduras vs. Martinica por Nations League 2026

País Hora del partido Honduras 6:00 p. m. México 6:00 p. m. Estados Unidos (ET) 8:00 p. m. Guatemala 6:00 p. m. Nicaragua 6:00 p. m. El Salvador 6:00 p. m. Panamá 7:00 p. m. Costa Rica 6:00 p. m.

Honduras vs. Martinica: posibles alineaciones

Martinica: Lenore, Labonne, Moltenis, Poulolo, Mandouki, Lala, Artiste, Mexique, Blas, Varane, Labeau.

Lenore, Labonne, Moltenis, Poulolo, Mandouki, Lala, Artiste, Mexique, Blas, Varane, Labeau. Honduras: Menjivar, Rosales, Maldonado, Vega, Melendez, Reyes, Arriaga, Palma, Toro, Vargas, Rochez.

Honduras vs Nicaragua EN VIVO: transmisión vía Tigo Sports y TVC por las Eliminatorias 2026. (Video: CBS)