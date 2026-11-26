Llegó el momento más esperado por los fanáticos. Este jueves 26 de noviembre, Cruz Azul y León se ven las caras en el Estadio León, conocido como el Nou Camp, por el partido de ida de la Liguilla del Torneo Apertura 2026. Este emocionante compromiso está pactado para empezar a las 21:10 horas (tiempo de centro de México). Serán 90 minutos de intensidad, donde ambos equipos buscarán llevarse el triunfo para empezar a marcar su dominio en la serie.

León accedió a la Liguilla tras derrotar a Santos, en condición de visitante. Quedó en el séptimo puesto de la tabla con 26 puntos. Ahora, el equipo liderado por Javier Gandolfi buscará mantener ese nivel para superar futbolísticamente a la Máquina Cementera.

Cruz Azul, por su parte, logró su boleto a los cuartos de final del Apertura tras quedar segundo con 32 puntos, a una unidad del líder Chivas. Precisamente, en la última fecha de la primera fase del campeonato, cayeron 1-0 contra el conjunto de Guadalajara. Ahora, tendrán que mostrar su poderío ofensivo y orden táctico para no tropezar en su camino al título.

¿En qué canal ver la transmisión del partido León vs. Cruz Azul por los cuartos de final de la Liga MX?

En México, la transmisión de este emocionante partido entre León y Cruz Azul por la ida de los cuartos de final del Apertura de la Liga MX estará a cargo de FOX y su plataforma de streaming FOX One.

En Estados Unidos, el partido entre León y Cruz Azul se podrá ver por TUDN y Univisión. Por streaming, este compromiso estará disponible por ViX (ViX Premium). El partido empezará a las 22:10 horas (ET), 21:10 horas (CT), 20:10 horas (MT) y 19:10 horas (PT).

¿A qué hora juegan León vs. Cruz Azul?

Cruz Azul y León se enfrentan en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en una serie a dos partidos: la ida se juega el jueves 26 de noviembre en el Estadio León.

México (Centro): 21:10 horas

Estados Unidos (Pacífico): 19:10 horas

Estados Unidos (Montaña): 20:10 horas

Estados Unidos (Centro): 21:10 horas

Estados Unidos (Este): 22:10 horas

Guatemala: 21:10 horas

Honduras: 21:10 horas

El Salvador: 21:10 horas

Nicaragua: 21:10 horas

Costa Rica: 21:10 horas

Perú: 22:10 horas

Colombia: 22:10 horas

Ecuador: 22:10 horas

Panamá: 22:10 horas

Venezuela: 23:10 horas

Bolivia: 23:10 horas

Rep. Dominicana: 23:10 horas

Puerto Rico: 23:10 horas

Argentina: 00:10 h (viernes 27 nov)

Chile: 00:10 h (viernes 27 nov)

Uruguay: 00:10 h (viernes 27 nov)

Paraguay: 00:10 h (viernes 27 nov)

Brasil: 00:10 h (viernes 27 nov)