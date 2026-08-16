Manchester City y Arsenal protagonizarán un gran partido este domingo 16 de agosto, cuando se enfrenten por la final de la Community Shield en el Millenium Stadium de Cardiff. El encuentro apunta a ser emocionante. Por esa razón, conoce qué canales de televisión lo transmitirán y a qué hora comenzará el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Manchester City vs. Arsenal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Manchester City vs. Arsenal por la final de la Community Shield este domingo 16 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 am
- Estados Unidos (CT): 9:00 am
- Estados Unidos (MT): 8:00 am
- Estados Unidos (PT): 7:00 am
- México (CDMX): 8:00 am
- España: 4:00 pm
- Puerto Rico: 10:00 am
- República Dominicana: 10:00 am
- Panamá: 09:00 am
- Costa Rica: 8:00 am
- El Salvador: 8:00 am
- Guatemala: 8:00 am
- Honduras: 8:00 am
- Nicaragua: 8:00 am
- Argentina: 11:00 am
- Brasil (Brasilia): 11:00 am
- Uruguay: 11:00 am
- Chile (Santiago): 10:00 am
- Paraguay: 11:00 am
- Bolivia: 10:00 am
- Venezuela: 10:00 am
- Ecuador: 09:00 am
- Perú: 09:00 am
- Colombia: 09:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Manchester City vs. Arsenal?
Este domingo 16 de agosto se podrá ver el Manchester City vs. Arsenal por la final de la Community Shield. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- México: TNT Sports, Max México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Vamos
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Max
- El Salvador: Max
- Panamá: Max
- República Dominicana: Disney+ Premium Caribbean, Max