La rivalidad entre México y Estados Unidos vuelve a escena este sábado 3 de octubre con un amistoso internacional que tendrá como escenario el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del Tiempo del Centro de México (10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT) y enfrentará a dos selecciones que buscan recuperar sensaciones después de su eliminación en los octavos de final del Mundial FIFA 2026.
El equipo estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, llega a este compromiso tras vencer a Perú y Chile en sus últimos amistosos. México, por su parte, intentará reencontrarse con la victoria luego de empatar ante Colombia y Perú. El duelo también servirá para observar la evolución de ambos proyectos de cara a sus próximos desafíos internacionales.
La expectativa es alta para un nuevo capítulo de uno de los enfrentamientos más recurrentes de la Concacaf. Estados Unidos buscará aprovechar su condición de local en Arizona, mientras que el Tri intentará imponerse en un partido que representa mucho más que un amistoso para sus aficionados.
A continuación, revisa los horarios y las señales de televisión y streaming consignadas para seguir el partido EN VIVO desde México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.
¿En qué canal transmiten México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA 2026?
La transmisión del amistoso estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país. En México figuran Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que en Estados Unidos aparecen Telemundo, Universo, TNT y Peacock, además de otras opciones de streaming.
Para el resto de Latinoamérica, la cobertura incluye señales de ESPN, Claro Sports, TUDN y Disney+ Premium, de acuerdo con la disponibilidad indicada para cada territorio.
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|México
|8:00 p. m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
|Estados Unidos (ET)
|10:00 p. m.
|Telemundo, Universo, TNT
|Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Universo Now, HBO Max, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|7:00 p. m.
|Telemundo, Universo, TNT
|Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Universo Now, HBO Max, fuboTV
|Argentina
|11:00 p. m.
|ESPN2 Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Bolivia
|9:00 p. m.
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Chile
|11:00 p. m.
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|9:00 p. m.
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Costa Rica
|8:00 p. m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
|Cuba
|9:00 p. m.
|Claro Sports
|—
|Ecuador
|9:00 p. m.
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|El Salvador
|8:00 p. m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
|Guatemala
|8:00 p. m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
|Honduras
|8:00 p. m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
|Nicaragua
|8:00 p. m.
|Claro Sports
|—
|Panamá
|9:00 p. m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
|Paraguay
|11:00 p. m.
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Perú
|9:00 p. m.
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Puerto Rico
|11:00 p. m.
|Telemundo, Universo, TNT
|Peacock, NAICOM
|República Dominicana
|10:00 p. m.
|Claro Sports
|—
|Uruguay
|11:00 p. m.
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Venezuela
|10:00 p. m.
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur, inter.