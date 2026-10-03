GLENDALE, ARIZONA (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido de México vs. Estados Unidos hoy por amistoso FIFA en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. FOTO DE NOÉ YACTAYO
GLENDALE, ARIZONA (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido de México vs. Estados Unidos hoy por amistoso FIFA en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. FOTO DE NOÉ YACTAYO

La rivalidad entre México y Estados Unidos vuelve a escena este sábado 3 de octubre con un amistoso internacional que tendrá como escenario el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del Tiempo del Centro de México (10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT) y enfrentará a dos selecciones que buscan recuperar sensaciones después de su eliminación en los octavos de final del Mundial FIFA 2026.

El equipo estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, llega a este compromiso tras vencer a Perú y Chile en sus últimos amistosos. México, por su parte, intentará reencontrarse con la victoria luego de empatar ante Colombia y Perú. El duelo también servirá para observar la evolución de ambos proyectos de cara a sus próximos desafíos internacionales.

La expectativa es alta para un nuevo capítulo de uno de los enfrentamientos más recurrentes de la Concacaf. Estados Unidos buscará aprovechar su condición de local en Arizona, mientras que el Tri intentará imponerse en un partido que representa mucho más que un amistoso para sus aficionados.

A continuación, revisa los horarios y las señales de televisión y streaming consignadas para seguir el partido EN VIVO desde México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

¿En qué canal transmiten México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA 2026?

La transmisión del amistoso estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país. En México figuran Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que en Estados Unidos aparecen Telemundo, Universo, TNT y Peacock, además de otras opciones de streaming.

Para el resto de Latinoamérica, la cobertura incluye señales de ESPN, Claro Sports, TUDN y Disney+ Premium, de acuerdo con la disponibilidad indicada para cada territorio.

PaísHoraTVStreaming
México8:00 p. m.Canal 5, TUDN, Azteca 7TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
Estados Unidos (ET)10:00 p. m.Telemundo, Universo, TNTPeacock, Telemundo Deportes En Vivo, Universo Now, HBO Max, fuboTV
Estados Unidos (PT)7:00 p. m.Telemundo, Universo, TNTPeacock, Telemundo Deportes En Vivo, Universo Now, HBO Max, fuboTV
Argentina11:00 p. m.ESPN2 ArgentinaDisney+ Premium Argentina
Bolivia9:00 p. m.ESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
Chile11:00 p. m.ESPN ChileDisney+ Premium Chile
Colombia9:00 p. m.ESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
Costa Rica8:00 p. m.TUDN, Azteca DeportesAzteca Deportes En Vivo, Claro Sports
Cuba9:00 p. m.Claro Sports
Ecuador9:00 p. m.ESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
El Salvador8:00 p. m.TUDN, Azteca DeportesAzteca Deportes En Vivo, Claro Sports
Guatemala8:00 p. m.TUDN, Azteca DeportesAzteca Deportes En Vivo, Claro Sports
Honduras8:00 p. m.TUDN, Azteca DeportesAzteca Deportes En Vivo, Claro Sports
Nicaragua8:00 p. m.Claro Sports
Panamá9:00 p. m.TUDN, Azteca DeportesAzteca Deportes En Vivo, Claro Sports
Paraguay11:00 p. m.ESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Perú9:00 p. m.ESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
Puerto Rico11:00 p. m.Telemundo, Universo, TNTPeacock, NAICOM
República Dominicana10:00 p. m.Claro Sports
Uruguay11:00 p. m.ESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Venezuela10:00 p. m.ESPN ColombiaDisney+ Premium Sur, inter.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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