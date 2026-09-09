El Estadio José de la Paz Herrera Uclés será escenario de un gran partido este miércoles 9 de septiembre porque ahí se enfrentarán Motagua y Alianza por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Si no te quieres perder el encuentro, conoce en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Motagua vs. Alianza de en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Motagua vs. Alianza por la Copa Centroamericana 2026 este miércoles 9 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 11:06 pm
- Estados Unidos (CT): 10:06 pm
- Estados Unidos (MT): 9:06 pm
- Estados Unidos (PT): 8:06 pm
- México (CDMX): 9:06 pm
- España: 5:06 am del jueves 10 de septiembre
- Puerto Rico: 11:06 pm
- Panamá: 10:06 pm
- Costa Rica: 9:06 pm
- República Dominicana: 11:06 pm
- El Salvador: 9:06 pm
- Guatemala: 9:06 pm
- Honduras: 9:06 pm
- Nicaragua: 9:06 pm
- Argentina: 12:06 am del jueves 10 de septiembre
- Brasil (Brasilia): 12:06 am del jueves 10 de septiembre
- Uruguay: 12:06 am del jueves 10 de septiembre
- Chile (Santiago): 11:06 pm
- Paraguay: 12:06 am del jueves 10 de septiembre
- Bolivia: 11:06 pm
- Venezuela: 11:06 pm
- Ecuador: 10:06 pm
- Perú: 10:06 pm
- Colombia: 10:06 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Motagua vs. Alianza?
Este miércoles 9 de septiembre se podrá ver el Motagua vs. Alianza por la Copa Centroamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+
- México: FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium