El FC Motagua y CD Olimpia medirán fuerzas este domingo 22 de noviembre a partir de las 6:15 pm hora de Lima y ET / 5:15 pm hora de Managua / 3:15 pm PT en una nueva edición del clásico del fútbol catracho por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La sede será el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, con Motagua como local administrativo por la indisponibilidad del Estadio Nacional Chelato Uclés. El cambio de escenario responde a un evento religioso programado durante noviembre en el recinto de Tegucigalpa. La directiva local restringió el ingreso de barras visitantes y aficionados identificados con indumentaria de Olimpia. A continuación, te detallamos en qué canal transmiten el partido Motagua vs. Olimpia EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU. y México, te detallamos toda la información a continuación.

Olimpia llega como líder general con 35 puntos, siete más que Motagua, después de once victorias, dos empates y una derrota en 14 fechas. El equipo de Eduardo Espinel ya aseguró su presencia en la Liguilla, pero afrontará el clásico sin Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble y Christian Canales por suspensión. Los Albos también tienen a su favor los dos antecedentes de esta temporada, con triunfos en la Supercopa y en la primera vuelta del Apertura. Una nueva victoria ampliaría su ventaja en la cima y confirmaría su dominio antes de la fase decisiva. El empate también le permitiría conservar una distancia considerable sobre sus perseguidores.

Motagua, por su parte, ocupa el cuarto puesto con 28 unidades y necesita ganar para reducir la diferencia, recuperar impulso y acercarse al boleto directo a la Liguilla. El conjunto dirigido por Javier López llega tras perder 1-0 frente a Lobos UPNFM y busca cortar su racha negativa ante el máximo rival. El Ciclón intentará aprovechar las bajas del mediocampo olimpista y su condición de local administrativa en Comayagua. El antecedente del primer cruce liguero favorece a Olimpia, que se impuso por 3-1 en la Jornada 3.

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Motagua vs. Olimpia por El Clásico de la Liga Nacional de Honduras 2026 en EE.UU. y México?

Motagua vs. Olimpia por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 22 de noviembre a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos y México. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar este enfrentamiento en cualquiera de los países mencionados.

Estados Unidos: fuboTV, Centro America TV

México: VPN

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Motagua vs. Olimpia por El Clásico de la Liga Nacional de Honduras 2026 en el resto del mundo?

Este domingo 22 de noviembre se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Motagua vs. Olimpia por la Fecha 15 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Honduras: DTVC+, Canal Deportes TVC

Argentina: VPN

Brasil: VPN

Colombia: VPN

Uruguay: VPN

Perú: VPN

Ecuador: VPN

Bolivia: VPN

Venezuela: VPN

Cuba: VPN

Puerto Rico: VPN

Costa Rica: VPN

El Salvador: VPN

Nicaragua: VPN

Panamá: VPN

República Dominicana: VPN