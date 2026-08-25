El CSD Municipal de Guatemala y el FC Motagua de Honduras medirán fuerzas este martes 25 de agosto a partir de las 9:30 pm hora de Lima / 10:30 pm ET / 8:30 pm hora de Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa / 7:30 pm PT por la Jornada 5 del Grupo D del fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. Los Rojos buscarán superar la fase de grupos de la competición por primera vez en su historia y permanecen invictos en sus tres partidos como local en el torneo; sin embargo, llegan a la última jornada empatados con el conjunto hondureño con cinco puntos, aunque se ubica por detrás del CS Cartaginés debido a la diferencia de goles. El Ciclón Azul, por su parte, buscará clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa del torneo y necesita al menos un empate para asegurar su pase por cuarta vez consecutiva (2023, 2024, 2025 y 2026). Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Municipal vs. Motagua EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU. y México, te detallamos toda la información a continuación.

Conoce los horarios por país para ver el partido CSD Municipal vs. Motagua EN VIVO por Copa Centroamericana 2026 este martes 25 de agosto. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Municipal vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2026 en EE.UU. y México?

Municipal vs. Motagua por la Jornada 5 del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este martes 25 de agosto a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos y México. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar este enfrentamiento en cualquiera de los países mencionados.

Estados Unidos: Paramount+

México: Canal oficial de YouTube de Concacaf y la app CONCACAF GO

TEGUCIGALPA (HONDURAS), 06/08/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido Motagua vs. FAS EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la segunda jornada del grupo D de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Municipal vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2026 en el resto del mundo?

Este martes 25 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Municipal vs. Motagua por la Fecha 5 de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Cuba: Disney+ Premium Caribbean

Puerto Rico: Disney+ Premium Caribbean

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Nicaragua: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte