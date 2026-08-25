El CSD Municipal de Guatemala y el FC Motagua de Honduras medirán fuerzas este martes 25 de agosto a partir de las 9:30 pm hora de Lima / 10:30 pm ET / 8:30 pm hora de Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa / 7:30 pm PT por la Jornada 5 del Grupo D del fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. Los Rojos buscarán superar la fase de grupos de la competición por primera vez en su historia y permanecen invictos en sus tres partidos como local en el torneo; sin embargo, llegan a la última jornada empatados con el conjunto hondureño con cinco puntos, aunque se ubica por detrás del CS Cartaginés debido a la diferencia de goles. El Ciclón Azul, por su parte, buscará clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa del torneo y necesita al menos un empate para asegurar su pase por cuarta vez consecutiva (2023, 2024, 2025 y 2026). Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Municipal vs. Motagua EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU. y México, te detallamos toda la información a continuación.
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Municipal vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2026 en EE.UU. y México?
Municipal vs. Motagua por la Jornada 5 del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este martes 25 de agosto a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos y México. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar este enfrentamiento en cualquiera de los países mencionados.
- Estados Unidos: Paramount+
- México: Canal oficial de YouTube de Concacaf y la app CONCACAF GO
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Municipal vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2026 en el resto del mundo?
Este martes 25 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Municipal vs. Motagua por la Fecha 5 de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Cuba: Disney+ Premium Caribbean
- Puerto Rico: Disney+ Premium Caribbean
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte