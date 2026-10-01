Nicaragua recibe a Costa Rica este jueves 1 de octubre en el Estadio Nacional de Managua, por la tercera jornada de la Concacaf Nations League 2026. El conjunto nicaragüense jugará en casa ante una selección costarricense que buscará sumar en una nueva fecha del torneo regional.

¿A qué hora comienza el partido y dónde verlo en vivo? El balón empezará a rodar a las 8:00 p. m. en Nicaragua, Costa Rica y México. En Estados Unidos, el encuentro se disputará a las 10:00 p. m. ET, 9:00 p. m. CT y 7:00 p. m. PT. Estas son las opciones de televisión y streaming disponibles en cada país.

En Nicaragua, la transmisión estará a cargo de Nica Sports y FOX, según la programación compartida. Los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante el servicio de streaming de FOX. La selección local tendrá la oportunidad de aprovechar el respaldo de su público en Managua para afrontar este nuevo desafío internacional.

En Costa Rica, el partido se emitirá por FOX, tanto en televisión como en streaming, a partir de las 8:00 p. m. Los seguidores de la selección costarricense podrán acceder a la transmisión a través de estas opciones para no perderse el desarrollo del encuentro.

Para los aficionados que residen en Estados Unidos, la cobertura televisiva estará disponible en FOX y FS2. En streaming, las alternativas serán ViX Premium, FOX One y Fubo. El inicio está programado para las 10:00 p. m. en la costa este, las 9:00 p. m. en la zona central y las 7:00 p. m. en la costa del Pacífico.

En México, el encuentro podrá verse a partir de las 8:00 p. m. a través de Concacaf GO en YouTube. La programación también contempla la señal de FOX en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. En estos territorios, el inicio está previsto para las 8:00 p. m. en Guatemala, El Salvador y Honduras, y las 9:00 p. m. en Panamá.

¿En qué canal transmiten Nicaragua vs. Costa Rica por la Concacaf Nations League 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos 10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT FOX, FS2 ViX Premium, FOX One, Fubo México 8:00 p. m. — Concacaf GO (YouTube) Nicaragua 8:00 p. m. FOX, Nica Sports FOX Costa Rica 8:00 p. m. FOX FOX Guatemala 8:00 p. m. FOX FOX El Salvador 8:00 p. m. FOX FOX Honduras 8:00 p. m. FOX FOX Panamá 9:00 p. m. FOX FOX