Es momento de un nuevo amistoso para los dirigidos por Mano Meneses. Este martes 6 de octubre, no te pierdas la transmisión del juego Perú vs. Colombia, que se llevará a cabo desde el NU Stadium de Miami, Florida . Este será el último encuentro que ambas selecciones disputen en esta fecha FIFA internacional, en donde la Blanquirroja buscará su primer triunfo en esta serie de juegos que han disputado en territorio estadounidense. A continuación, revisa los canales que transmiten el encuentro.

Perú vs. Colombia se enfrentan en un amistoso internacional FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, GOL Caracol TV y Canal RCN. (Diseño: Depor)

¿En qué canal transmiten Perú vs. Colombia EN VIVO por amistoso 2026?

El partido Colombia vs. Perú de este martes 6 de octubre de 2026 podrá seguirse en territorio colombiano a través de Caracol Televisión y Canal RCN, que tendrán a su disposición sus respectivas señales de televisión y plataformas digitales. Asimismo, los aficionados podrán encontrar la transmisión en las plataformas asociadas a estas cadenas, como Gol Caracol y Ditu, para disfrutar del amistoso internacional en vivo.

En Perú, el encuentro entre la selección peruana y Colombia será transmitido por América TV mediante su señal de televisión abierta. Los espectadores también tendrán la posibilidad de seguir el compromiso vía streaming a través de América tvGO.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, una de las principales alternativas para ver Colombia vs. Perú EN VIVO será Fanatiz, plataforma de streaming que ofrece la transmisión del encuentro en dicho territorio. El duelo está programado para disputarse este martes 6 de octubre y podrá seguirse en vivo a través del servicio, sujeto a la disponibilidad y condiciones de la plataforma.

País Hora Canales de TV / Streaming Perú 6:45 p. m. América TV y América TVGo Colombia 6:45 p. m. Gol Caracol, Caracol TV, RCN, Caracol Play, Ditu Estados Unidos 7:45 p. m. ET Fanatiz, Triller TV+ México 5:45 p. m. DGO / DirecTV España 1:45 a. m. (7 de octubre) DGO / DirecTV Argentina 8:45 p. m. DGO / DirecTV Ecuador 6:45 p. m. DGO / DirecTV Chile 7:45 p. m. DGO / DirecTV Paraguay 8:45 p. m. DGO / DirecTV Uruguay 8:45 p. m. DGO / DirecTV Venezuela 7:45 p. m. DGO / DirecTV

Perú vs. Colombia: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera.

Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera. Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.