Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

En el Estadio Olímpico Universitario habrá un gran partido para ver este domingo 11 de octubre, pues ahí chocarán Pumas UNAM y Cruz Azul por la Fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Pumas UNAM vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que veas el juego Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este domingo 11 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 8:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 6:00 pm
  • México (CDMX): 7:00 pm
  • España: 3:00 am del lunes 12 de octubre
  • Puerto Rico: 9:00 pm        
  • Panamá: 8:00 pm                     
  • Costa Rica: 7:00 pm
  • República Dominicana: 9:00 pm
  • El Salvador: 7:00 pm
  • Guatemala: 7:00 pm
  • Honduras: 7:00 pm
  • Nicaragua: 7:00 pm
  • Argentina: 10:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:00 pm
  • Uruguay: 10:00 pm
  • Chile (Santiago): 10:00 pm
  • Paraguay: 10:00 pm
  • Bolivia: 9:00 pm
  • Venezuela: 9:00 pm
  • Ecuador: 8:00 pm
  • Perú: 8:00 pm
  • Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Pumas UNAM vs. Cruz Azul?

Este domingo 11 de octubre se podrá ver el Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México
  • Costa Rica: TUDN
  • El Salvador: TUDN
  • Guatemala: TUDN
  • Honduras: TUDN
  • Panamá: TUDN
  • Puerto Rico: ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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