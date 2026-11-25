En lo que se ha transformado en una especie de clásico moderno de la Liga MX, tendremos una nueva llave entre los Rayados y las Águilas. Este miércoles 25 de noviembre, no te pierdas la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 para ver el juego de Monterrey vs. América EN VIVO, desde el BBVA Bancomer, en lo que será el inicio de una serie de infarto y pronóstico reservado de cara al campeonato.

¿El partido de Monterrey vs. América por los cuartos de final de ida del Apertura 2026 se podrá ver en TV abierta?

La respuesta es SÍ. El enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Club América será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa en señal abierta para todo México. Asimismo, los aficionados de ambos equipos podrán disfrutar del encuentro mediante TUDN y la plataforma de streaming ViX. El Estadio BBVA será el escenario de este atractivo compromiso, donde los regiomontanos buscarán conseguir una ventaja ante las Águilas en el inicio de la Liguilla del fútbol mexicano.

¿Qué canal transmite y dónde ver Monterrey vs. América EN VIVO por la Liga MX?

La transmisión del partido de Monterrey vs. América EN VIVO EN DIRECTO estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX para territorio mexicano. Por otro lado, si resides en Estados Unidos, podrás seguir todas las incidencias del encuentro mediante UniMás, TUDN y sus respectivas plataformas digitales.

Canal TV México: Canal 5, TUDN y ViX.

Canal 5, TUDN y ViX. Canal TV USA: UniMás, TUDN, TUDN.com y TUDN App.

Horarios Monterrey vs. América por los cuartos de final de ida de la Liga MX 2026

Mira el inicio del partido de Rayados de Monterrey vs. América este miércoles 25 de noviembre desde las 9:10 p. m., tiempo del Centro de México, en uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Asimismo, los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el minuto a minuto a partir de las 10:10 p. m., Tiempo del Este; 9:10 p. m., Tiempo del Centro; y 7:10 p. m., Tiempo del Pacífico.

Monterrey vs. América: hora, TV y dónde ver EN VIVO

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026.

Miércoles 25 de noviembre de 2026. Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX.

Apertura 2026 de la Liga MX. Fase: Cuartos de final, partido de ida.

Cuartos de final, partido de ida. Lugar: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León.

Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León. Hora: 21:10 horas del Centro de México / 10:10 p. m. Tiempo del Este de Estados Unidos.

21:10 horas del Centro de México / 10:10 p. m. Tiempo del Este de Estados Unidos. Canal TV México: Canal 5 y TUDN.

Canal 5 y TUDN. Canal TV USA: UniMás y TUDN.

UniMás y TUDN. Streaming: ViX y plataformas digitales de TUDN.