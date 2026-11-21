El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Celta de Bigo por la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27 este sábado 21 de noviembre en punto de las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT. Estos dos clubes atraviesan momentos muy opuestos: los merengues se ubican en el segundo lugar de la tabla con 30 puntos y tienen una racha de cinco victorias seguidas en el campeonato español, mientras que el cuadro gallego se ubica en la casilla 11 de la clasificación con 13 unidades. ¿Quieres saber la hora exacta en que empezó el juego Real Madrid vs. Celta de Vigo y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.
En España, el encuentro se podrá ver en los canales DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.
Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App para ver el duelo Real Madrid contra Celta de Vigo por LaLiga en idiomas español e inglés; y en México por Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi; mientras que en países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con ViX y Sky Sports Norte.
Finalmente, Disney+ Premium transmitirá en vivo y online el partido Real Madrid-Celta de Vigo para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo por UEFA Champions League 2026-27?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|21:00 horas
|Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
|DAZN Spain, Movistar Plus+
|Estados Unidos (ET)
|15:00 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV y ESPN App
|Estados Unidos (CT)
|14:00 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV y ESPN App
|Estados Unidos (MT)
|13:00 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV y ESPN App
|Estados Unidos (PT)
|12:00 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00 horas
|--
|Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi
|Costa Rica
|14:00 horas
|--
|ViX, Sky Sports Norte
|El Salvador
|14:00 horas
|--
|ViX, Sky Sports Norte
|Nicaragua
|14:00 horas
|--
|ViX, Sky Sports Norte
|Guatemala
|14:00 horas
|--
|ViX, Sky Sports Norte
|Panamá
|15:00 horas
|--
|ViX, Sky Sports Norte
|República Dominicana
|16:00 horas
|--
|ViX, Sky Sports Norte
|Perú
|15:00 horas
|--
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|15:00 horas
|--
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|15:00 horas
|--
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|16:00 horas
|--
|Disney+ Premium Chile
|Chile
|17:00 horas
|--
|Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|16:00 horas
|--
|Disney+ Premium Sur, inter
|Paraguay
|17:00 horas
|--
|Disney+ Premium Argentina
|Argentina
|17:00 horas
|--
|Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|17:00 horas
|--
|Disney+ Premium Argentina