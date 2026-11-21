El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Celta de Bigo por la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27 este sábado 21 de noviembre en punto de las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT . Estos dos clubes atraviesan momentos muy opuestos: los merengues se ubican en el segundo lugar de la tabla con 30 puntos y tienen una racha de cinco victorias seguidas en el campeonato español, mientras que el cuadro gallego se ubica en la casilla 11 de la clasificación con 13 unidades. ¿Quieres saber la hora exacta en que empezó el juego Real Madrid vs. Celta de Vigo y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.

Sigue las acciones sobre el terreno de juego entre Real Madrid y RC Celta de Vigo en LaLiga, compromiso con cobertura televisiva en directo para Estados Unidos, México y España. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix

En España, el encuentro se podrá ver en los canales DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.

Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App para ver el duelo Real Madrid contra Celta de Vigo por LaLiga en idiomas español e inglés; y en México por Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi; mientras que en países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con ViX y Sky Sports Norte.

Finalmente, Disney+ Premium transmitirá en vivo y online el partido Real Madrid-Celta de Vigo para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo por UEFA Champions League 2026-27?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING España 21:00 horas Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV DAZN Spain, Movistar Plus+ Estados Unidos (ET) 15:00 horas ESPN Deportes ESPN+, fuboTV y ESPN App Estados Unidos (CT) 14:00 horas ESPN Deportes ESPN+, fuboTV y ESPN App Estados Unidos (MT) 13:00 horas ESPN Deportes ESPN+, fuboTV y ESPN App Estados Unidos (PT) 12:00 horas ESPN Deportes ESPN+, fuboTV y ESPN App México 14:00 horas -- Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi Costa Rica 14:00 horas -- ViX, Sky Sports Norte El Salvador 14:00 horas -- ViX, Sky Sports Norte Nicaragua 14:00 horas -- ViX, Sky Sports Norte Guatemala 14:00 horas -- ViX, Sky Sports Norte Panamá 15:00 horas -- ViX, Sky Sports Norte República Dominicana 16:00 horas -- ViX, Sky Sports Norte Perú 15:00 horas -- Disney+ Premium Chile Colombia 15:00 horas -- Disney+ Premium Sur Ecuador 15:00 horas -- Disney+ Premium Sur Bolivia 16:00 horas -- Disney+ Premium Chile Chile 17:00 horas -- Disney+ Premium Chile Venezuela 16:00 horas -- Disney+ Premium Sur, inter Paraguay 17:00 horas -- Disney+ Premium Argentina Argentina 17:00 horas -- Disney+ Premium Argentina Uruguay 17:00 horas -- Disney+ Premium Argentina