El Real Madrid vs. Elche será uno de los partidos destacados de la sexta jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto merengue visitará el estadio Martínez Valero este martes 15 de septiembre con la intención de sumar una nueva victoria en el campeonato y mantenerse entre los protagonistas de la parte alta de la clasificación, donde Barcelona es el líder.

José Mourinho aún no logra que sus dirigidos plasmen su idea de juego en el campo de juego. Si bien hay gratas sensaciones, el estratega portugués fue claro en señalar que necesitará un par de meses para que el equipo pueda consolidar el sistema futbolístico.

Uno de los puntos que es cuestionado por los hinchas es la falta de eficacia. Kylian Mbappé y Vinicius encuentran los espacios y llevan peligro al área rival, pero no están finos en la definición. Otra arista que debe mejorar el conjunto merengue es la línea defensiva.

La dupla Antonio Rüdiger y Konaté dejó gratas sensaciones ante el Rayo Vallecano. Veremos si Mourinho continuará apostando por ambos jugadores o Dean Huijsen volverá al once. El duelo en el Martínez Valero es clave para el Real Madrid porque en la próxima fecha es el derbi contra el Atlético de Madrid.

El Real Madrid vs. Elche CF por LaLiga 2026-27 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Elche EN VIVO en México?

El partido entre Real Madrid contra Elche por la sexta jornada de LaLiga empezará a las 13:30 horas en México y será transmitido por Sky Sports, Sky+ e izzi para el territorio mexicano.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Elche EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo protagonizado por Real Madrid vs. Elche (3:30 p.m. ET / 2:30 p.m. CT / 1:30 p.m. MT / 12:30 p.m. PT) será transmitido EN VIVO por los siguientes canales:

ESPN 2

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV

ESPN App

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Elche EN DIRECTO en España?

En España, el partido entre Real Madrid y Elche se realizará a las 21:30 horas y contará con la retransmisión de Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Elche EN VIVO hoy?

La guía de canales para que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Real Madrid vs. Elche en Latinoamérica y Centroamérica.

Argentina: DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports y DGO

Colombia: DIRECTV Sports y DGO

Costa Rica: ViX y Sky Sports

República Dominicana: ViX y Sky Sports

Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Perú: DIRECTV Sports y DGO

Puerto Rico: ESPN 2 y ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO