Este miércoles 9 de septiembre, Saprissa y Cartaginés se medirán en el Estadio Ricardo Saprissa por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El vibrante Clásico Provincial promete noventa minutos de emociones y de buen fútbol, donde ambos equipos buscarán marcar diferencias en la serie.
Saprissa logró acceder a instancias decisivas tras quedar en el segundo puesto del Grupo C, por detrás de Olimpia. Mientras que su rival de turno cerró su participación en el Grupo D como líder. Tanto los morados como Cartaginés son equipos a los que les gusta tomar el protagonismo del partido y son candidatos para llevarse el título.
¿En qué canal transmiten Saprissa vs. Cartaginés EN VIVO en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos, el clásico entre Saprissa y Cartaginés será transmitido por la plataforma de streaming Paramount+.
¿Dónde ver Saprissa y Cartaginés EN VIVO por la Copa Centroamericana 2026?
En Costa Rica, el partido entre Saprissa y Cartaginés será transmitido EN VIVO por Disney Plus. Si estás en México, para ver el compromiso debes sintonizar Fox One.
- Argentina: Disney Plus
- Bolivia: Disney Plus
- Brasil: Disney Plus
- Canadá: fuboTV Canada y OneSoccer
- Chile: Disney Plus
- Colombia: Disney Plus
- Costa Rica: Disney Plus
- Cuba: Disney Plus
- República Dominicana: Disney Plus
- Ecuador: Disney Plus
- El Salvador: Disney Plus
- Guatemala: Disney Plus
- Honduras: Disney Plus
- México: Fox One
- Nicaragua: Disney Plus
- Panamá: Disney Plus
- Paraguay: Disney Plus
- Perú: Disney Plus
- Puerto Rico: Disney Plus
- Uruguay: Disney Plus
- Venezuela: Disney Plus