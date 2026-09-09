SAN JOSÉ, COSTA RICA, (09-09-2026).- Canal de TV para ver el partido Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana 2026 que se realizará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
SAN JOSÉ, COSTA RICA, (09-09-2026).- Canal de TV para ver el partido Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana 2026 que se realizará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Este miércoles 9 de septiembre, Saprissa y Cartaginés se medirán en el Estadio Ricardo Saprissa por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El vibrante Clásico Provincial promete noventa minutos de emociones y de buen fútbol, donde ambos equipos buscarán marcar diferencias en la serie.

Saprissa logró acceder a instancias decisivas tras quedar en el segundo puesto del Grupo C, por detrás de Olimpia. Mientras que su rival de turno cerró su participación en el Grupo D como líder. Tanto los morados como Cartaginés son equipos a los que les gusta tomar el protagonismo del partido y son candidatos para llevarse el título.

¿En qué canal transmiten Saprissa vs. Cartaginés EN VIVO en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, el clásico entre Saprissa y Cartaginés será transmitido por la plataforma de streaming Paramount+.

¿Dónde ver Saprissa y Cartaginés EN VIVO por la Copa Centroamericana 2026?

En Costa Rica, el partido entre Saprissa y Cartaginés será transmitido EN VIVO por Disney Plus. Si estás en México, para ver el compromiso debes sintonizar Fox One.

  • Argentina: Disney Plus
  • Bolivia: Disney Plus
  • Brasil: Disney Plus
  • Canadá: fuboTV Canada y OneSoccer
  • Chile: Disney Plus
  • Colombia: Disney Plus
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Cuba: Disney Plus
  • República Dominicana: Disney Plus
  • Ecuador: Disney Plus
  • El Salvador: Disney Plus
  • Guatemala: Disney Plus
  • Honduras: Disney Plus
  • México: Fox One
  • Nicaragua: Disney Plus
  • Panamá: Disney Plus
  • Paraguay: Disney Plus
  • Perú: Disney Plus
  • Puerto Rico: Disney Plus
  • Uruguay: Disney Plus
  • Venezuela: Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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