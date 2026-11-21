Sigue la cobertura de Tigres vs. Club América EN VIVO: las Águilas visitan el Estadio Universitario este sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas del centro de México, por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Con el liderato de la tabla general como objetivo, América afronta su última oportunidad de cerrar la fase regular en la cima. Aquí te comparto los horarios en México y Estados Unidos, los canales de transmisión y las opciones para ver el partido por TV abierta y online en directo.

¿Quieres ver el partido Tigres vs. América EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios, canales de TV abierta y señal online para seguir la cobertura desde México y Estados Unidos desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega Tigres UANL vs. Club América HOY por la Liga MX?

Conoce los horarios en México y Estados Unidos para ver el partido entre Club América vs. Tigres UANL EN VIVO el 21 de noviembre por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX.

País o territorio Hora local del partido México — Ciudad de México y Monterrey 21:00 México — Cancún 22:00 México — Tijuana 19:00 Estados Unidos — Este: Miami y Nueva York 22:00 ET Estados Unidos — Centro: Houston y Chicago 21:00 CT Estados Unidos — Montaña: Denver 20:00 MT Estados Unidos — Pacífico: Los Ángeles 19:00 PT

¿Qué canal transmiten el partido Tigres UANL vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS?

La alternativa más directa para ver el partido sin contratar televisión de paga es Azteca 7. Si prefieres seguirlo desde el celular o la computadora, también está anunciada la transmisión en el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes. FOX y FOX One completan las opciones reportadas para el mercado mexicano.

País o territorio Modalidad TV /Online México Televisión abierta Azteca 7 México Televisión de paga FOX México Streaming online Sitio web y aplicación de TV Azteca Deportes Estados Unidos Televisión en español Telemundo Estados Unidos Streaming online Peacock

Aunque se trate de un partido del América, no conviene buscar automáticamente la transmisión en Canal 5, TUDN o ViX: las Águilas juegan como visitantes y la programación de este encuentro corresponde a las señales que transmiten a Tigres como local. La información específica consultada señala que TUDN no emitirá este compromiso en México.

En Estados Unidos, las opciones confirmadas directamente por la cadena transmisora son Telemundo y Peacock. Puedes sintonizar la cobertura desde las 9:55 p. m. del Este, 8:55 p. m. del Centro, 7:55 p. m. de la Montaña o 6:55 p. m. del Pacífico. Es importante distinguir ese comienzo de transmisión del inicio previsto del encuentro, cinco minutos después.