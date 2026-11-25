Por la ida de los cuartos de final del Apertura de la Liga MX 2026l, Toluca y Atlas chocarán este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Toluca vs. Atlas en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido Toluca vs. Atlas por la ida de los cuartos de final del Apertura de la Liga MX 2026 este miércoles 25 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 2:00 am del jueves 26 de noviembre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Toluca vs. Atlas?
Este miércoles 25 de noviembre se podrá ver el partido Toluca vs. Atlas por la ida de los cuartos de final del Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One, ViX México
- Puerto Rico: ViX
- Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo