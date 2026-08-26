Xelajú MC y Firpo se enfrentarán este miércoles 26 de agosto en un duelo de máxima exigencia correspondiente al Grupo A de la Copa Centroamericana 2026. El compromiso se realizará en el Estadio Cementos Progreso, de la Ciudad de Guatemala, donde ambos conjuntos saldrán en busca de un resultado que les permita mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

El conjunto guatemalteco llega con una posición privilegiada en la clasificación. Xelajú MC lidera el Grupo A con seis puntos, favorecido por su diferencia de goles. Sin embargo, la ventaja no le permite relajarse y una nueva victoria sería fundamental para mantenerse en la cima. En sus tres presentaciones anteriores, el equipo consiguió marcar seis goles y apenas recibió dos, números que reflejan su fortaleza en la última línea y el equilibrio mostrado durante la competencia.

La situación de Firpo es mucho más complicada. El cuadro salvadoreño ocupa actualmente el cuarto puesto con tres unidades y afronta el compromiso prácticamente como una final. Necesita sumar de a tres para conservar opciones de avanzar a la siguiente etapa, mientras que un empate o una derrota complicaría seriamente sus posibilidades de continuar en la Copa Centroamericana.

¿Dónde ver Xelajú MC vs. Firpo por la Copa Centroamericana 2026?

Revisa los canales de transmisión del partido entre Xelajú MC contra Firpo por la Copa Centroamericana 2026 que se realizará hoy miércoles 26 de agosto.

Argentina: Disney+ Premium

Bolivia: Disney+ Premium

Brasil: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium

Colombia: Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Cuba: Disney+ Premium

Dominica: Disney+ Premium

República Dominicana: Disney+ Premium

Ecuador: Disney+ Premium

El Salvador: ESPN y Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Haití: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

Jamaica: Disney+ Premium

Nicaragua: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium

Puerto Rico: Disney+ Premium

Trinidad y Tobago: Disney+ Premium

Uruguay: Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: Disney+ Premium

¿Dónde ver Xelajú MC vs. Firpo EN VIVO en Estados Unidos?

El partido entre Xelajú MC y Firpo se medirá por una nueva jornada de la Copa Centroamericana 2025; será transmitido en Estados Unidos por Paramount+.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 26/08/2026. Horarios y canales de TV para ver el partido entre Xelajú MC vs. Firpo por la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿A qué hora juega Xelajú MC vs. Firpo por la Copa Centroamericana 2026?

Revisa los horarios del partido entre Xelajú contra Firpo por el Grupo A de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.

Estados Unidos (ET): 9:30 p.m.

Estados Unidos (CT): 8:30 p.m.

Estados Unidos (MT): 7:30 p.m.

Estados Unidos (PT): 6:30 p.m.

México (CDMX): 8:30 pm

Puerto Rico: 9:30 p.m.

Panamá: 9:30 p.m.

Costa Rica: 8:30 p.m.

República Dominicana: 8:30 p.m.

El Salvador: 8:30 pm

Guatemala: 8:30 pm

Honduras: 8:30 pm

Nicaragua: 8:30 pm

Argentina: 11:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 11:30 p.m.

Uruguay: 11:30 p.m.

Paraguay: 11:30 p.m.

Chile (Santiago): 10:30 p.m.

Bolivia: 10:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.