El Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como ‘La Bombonera’, será sede de una nueva edición del Clásico del Río de la Plata entre este viernes 13 de noviembre a partir de las 5:00 pm Tiempo del Centro de México / 6 pm ET / 3 pm PT en un partido amistoso válido por Fecha FIFA. Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Argentina vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU., México y España, te detallamos toda la información a continuación.

Tras alcanzar la final del Mundial 2026 y concretarse el retiro de Lionel Messi de la selección, La Albiceleste se encuentra en pleno recambio generacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con impulso tras ganar sus últimos tres amistosos consecutivos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La Celeste, por su parte, afronta una nueva ventana internacional bajo la conducción técnica de Diego Forlán, quien tomó el mando tras la Copa del Mundo. El combinado charrúa viene de conseguir dos victorias en su reciente gira por Asia, incluyendo un triunfo ante Corea del Sur.

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Uruguay por el Mundial 2026?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Argentina vs. Uruguay por amistoso internacional válido por Fecha FIFA a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el partido, según el país en el que te encuentres.

  • Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, TyC Sports Play, mitelefe
  • Puerto Rico: ViX
  • Uruguay: AUF TV, Antel TV
  • Estados Unidos: ViX
TyC Sports, AUF TV, DIRECTV, DGO y Telefe EN VIVO — ver partido Argentina vs. Uruguay por TV y Fútbol Libre Online | VIDEO
La selección de Argentina recibe a Uruguay este viernes 13 de noviembre de 2026 en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputará desde las 8:00 p. m. (horario de Argentina y Uruguay) en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires, con Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste y Diego Forlán como entrenador interino de la Celeste. Para seguir el amistoso EN VIVO y ONLINE, la transmisión en Argentina estará disponible por Telefe y TyC Sports, mientras que en Uruguay se podrá ver a través de AUF TV, DIRECTV Sports, DGO y Antel TV, según la distribución de cada servicio. Los aficionados también podrán consultar las alternativas para ver Argentina vs. Uruguay GRATIS por televisión abierta o mediante las señales digitales habilitadas en sus respectivos países. (VIDEO DE X: @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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