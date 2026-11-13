El Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como ‘La Bombonera’, será sede de una nueva edición del Clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay este viernes 13 de noviembre a partir de las 5:00 pm Tiempo del Centro de México / 6 pm ET / 3 pm PT en un partido amistoso válido por Fecha FIFA. Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Argentina vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU., México y España, te detallamos toda la información a continuación.
Tras alcanzar la final del Mundial 2026 y concretarse el retiro de Lionel Messi de la selección, La Albiceleste se encuentra en pleno recambio generacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con impulso tras ganar sus últimos tres amistosos consecutivos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La Celeste, por su parte, afronta una nueva ventana internacional bajo la conducción técnica de Diego Forlán, quien tomó el mando tras la Copa del Mundo. El combinado charrúa viene de conseguir dos victorias en su reciente gira por Asia, incluyendo un triunfo ante Corea del Sur.
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Uruguay por el Mundial 2026?
Este viernes 13 de noviembre se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Argentina vs. Uruguay por amistoso internacional válido por Fecha FIFA a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el partido, según el país en el que te encuentres.
- Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, TyC Sports Play, mitelefe
- Puerto Rico: ViX
- Uruguay: AUF TV, Antel TV
- Estados Unidos: ViX