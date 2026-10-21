En el Estadio Jalisco habrá un gran partido este miércoles 21 de octubre, pues se enfrentarán Atlas y Club América por la Fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Atlas vs. Club América en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Atlas vs. Club América por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este miércoles 21 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del jueves 22 de octubre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlas vs. Club América?
Este miércoles 21 de octubre se podrá ver el Atlas vs. Club América por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México, Layvtime
- Brasil: SportyNet
- Costa Rica: TUDN
- El Salvador: TUDN
- Guatemala: TUDN
- Honduras: TUDN
- Panamá: TUDN
- Puerto Rico: ViX