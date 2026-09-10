Cienciano recibirá a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Un duelo emocionante donde ambos equipos son la revelación del campeonato. El ‘Papá’ eliminó a Botafogo y quiere aprovechar la altura de la Ciudad Imperial para marcar la diferencia en la serie.
El conjunto uruguayo, por su parte, ha demostrado capacidad para competir fuera de casa y llega a esta instancia después de superar distintas pruebas durante su recorrido continental. En octavos, por ejemplo, eliminó a Tigre tras imponerse 2-1 en el partido decisivo.
¿Dónde ver EN VIVO el partido Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana?
Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Cienciano y Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- Argentina: DIRECTV Sports y DGO
- Brasil: Paramount+
- Chile: DIRECTV Sports y DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports y DGO
- Perú: DIRECTV Sports y DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
- Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, beIN Sports CONNECT
- Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
En Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, el partido entre Cienciano y Torque será transmitido por DirecTV y DGO. En Estados Unidos, el duelo lo puedes ver por beIN Sports y fuboTV.
Horarios del partido Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana
Te presentamos los horarios del partido entre Cienciano y Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
|País
|Horario
|Perú
|7:30 p. m.
|Colombia
|7:30 p. m.
|Ecuador
|7:30 p. m.
|Panamá
|7:30 p. m.
|México (CDMX)
|6:30 p. m.
|Costa Rica
|6:30 p. m.
|Guatemala
|6:30 p. m.
|Honduras
|6:30 p. m.
|Nicaragua
|6:30 p. m.
|El Salvador
|6:30 p. m.
|Venezuela
|8:30 p. m.
|Bolivia
|8:30 p. m.
|Chile
|8:30 p. m.
|Paraguay
|8:30 p. m.
|Argentina
|9:30 p. m.
|Uruguay
|9:30 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|9:30 p. m.
|EE. UU. – Este (ET)
|8:30 p. m.
|EE. UU. – Centro (CT)
|7:30 p. m.
|EE. UU. – Montaña (MT)
|6:30 p. m.
|EE. UU. – Pacífico (PT)
|5:30 p. m.