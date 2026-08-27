La Champions League 2026/27 comenzará a definir su recorrido este jueves 27 de agosto con el sorteo de la fase liga, una ceremonia que reunirá en Mónaco a los 36 clubes clasificados para la nueva temporada europea.

Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester City e Inter serán algunos de los equipos que conocerán sus respectivos calendarios en una jornada decisiva para establecer el camino de cada participante en la competición. Cada club tendrá ocho rivales durante la fase liga, antes de iniciar la carrera hacia la final del 5 de junio de 2027, programada en el estadio Metropolitano de Madrid.

La ceremonia se celebrará en el Grimaldi Forum de Mónaco y contará con transmisión internacional a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium concentrarán la cobertura en gran parte de la región, mientras que otros países dispondrán de alternativas específicas para seguir el sorteo.

¿Qué canal transmite el sorteo de la Champions League 2026/27?

La cobertura del sorteo variará según el país. En Latinoamérica, ESPN transmitirá la ceremonia en varios territorios, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la señal en streaming donde se encuentre disponible.

México contará con TNT Sports y Max entre sus principales opciones. En Estados Unidos, el evento podrá seguirse mediante CBS Sports Golazo, Paramount+ y ViX. En España, la cobertura estará a cargo de las señales y plataformas de Movistar.

Además, la UEFA pondrá a disposición de los aficionados una transmisión oficial y gratuita a través de sus plataformas digitales.

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos 12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT CBS Sports Golazo Paramount+, ViX España 18:00 Movistar Liga de Campeones Movistar Plus+ Italia 18:00 — SKY Go Italia, NOW TV Alemania 18:00 DAZN1 Germany, Sky Sport News HD DAZN, Sky Go Reino Unido 17:00 — Amazon Prime Video, HBO Max México 10:00 a. m. TNT Sports Max Argentina 13:00 ESPN Disney+ Premium Bolivia 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Brasil 13:00 TNT Brasil Max Chile 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Colombia 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Honduras 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Nicaragua 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Panamá 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Perú 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Puerto Rico 12:00 p. m. — ViX República Dominicana 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 13:00 ESPN Disney+ Premium Venezuela 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium

¿Cómo ver el sorteo de la Champions League en streaming?

Disney+ Premium será la principal alternativa digital para buena parte de los aficionados de Latinoamérica, con la señal de ESPN integrada en los territorios donde la plataforma tenga los derechos de transmisión.

En Estados Unidos, Paramount+ y ViX figuran entre las opciones para seguir la ceremonia. La cobertura también estará disponible en las plataformas de la UEFA, que ofrecerán gratuitamente la señal oficial del evento.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions League 2026/27?

La ceremonia de la fase liga está programada para comenzar a las 18:00 CET desde el Grimaldi Forum de Mónaco. El horario variará en función de cada país y estas son algunas de las principales referencias internacionales:

10:00 a. m. en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

11:00 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

12:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela

1:00 p. m. en Argentina, Brasil y Uruguay

12:00 p. m. ET en Estados Unidos

18:00 en España, Italia y Alemania

17:00 en Reino Unido

Los 36 equipos clasificados conocerán durante la ceremonia los ocho rivales que tendrán en la fase liga, una instancia que volverá a marcar el inicio del recorrido de los grandes aspirantes hacia la final de Madrid.

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27?

Los 36 clubes fueron repartidos en cuatro bombos de nueve equipos, de acuerdo con su posición en el ranking de coeficientes de la UEFA. El primer grupo concentra a algunos de los principales candidatos al título, entre ellos PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Arsenal y FC Barcelona.

BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 PSG Borussia Dortmund Feyenoord Slavia Praga Bayern Múnich Roma Lille Slovan Bratislava Real Madrid Sporting CP Bodø/Glimt Stuttgart Liverpool Aston Villa Napoli AEK Atenas Inter Porto RB Leipzig LASK Manchester City Manchester United Villarreal Como Arsenal Club Brugge Fenerbahçe Lens FC Barcelona Real Betis Shakhtar Donetsk Viking Atlético de Madrid PSV Eindhoven Galatasaray Sabah

La composición de los bombos establece el punto de partida de un sorteo que definirá uno de los principales focos de atención antes del inicio de la Champions League 2026/27. Desde Mónaco quedará trazado el primer mapa de una temporada en la que los grandes clubes de Europa volverán a medir sus aspiraciones rumbo a la final del Metropolitano.

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)