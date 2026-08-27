La Champions League 2026/27 comenzará a definir su recorrido este jueves 27 de agosto con el sorteo de la fase liga, una ceremonia que reunirá en Mónaco a los 36 clubes clasificados para la nueva temporada europea.
Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester City e Inter serán algunos de los equipos que conocerán sus respectivos calendarios en una jornada decisiva para establecer el camino de cada participante en la competición. Cada club tendrá ocho rivales durante la fase liga, antes de iniciar la carrera hacia la final del 5 de junio de 2027, programada en el estadio Metropolitano de Madrid.
La ceremonia se celebrará en el Grimaldi Forum de Mónaco y contará con transmisión internacional a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium concentrarán la cobertura en gran parte de la región, mientras que otros países dispondrán de alternativas específicas para seguir el sorteo.
¿Qué canal transmite el sorteo de la Champions League 2026/27?
La cobertura del sorteo variará según el país. En Latinoamérica, ESPN transmitirá la ceremonia en varios territorios, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la señal en streaming donde se encuentre disponible.
México contará con TNT Sports y Max entre sus principales opciones. En Estados Unidos, el evento podrá seguirse mediante CBS Sports Golazo, Paramount+ y ViX. En España, la cobertura estará a cargo de las señales y plataformas de Movistar.
Además, la UEFA pondrá a disposición de los aficionados una transmisión oficial y gratuita a través de sus plataformas digitales.
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|Estados Unidos
|12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT
|CBS Sports Golazo
|Paramount+, ViX
|España
|18:00
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus+
|Italia
|18:00
|—
|SKY Go Italia, NOW TV
|Alemania
|18:00
|DAZN1 Germany, Sky Sport News HD
|DAZN, Sky Go
|Reino Unido
|17:00
|—
|Amazon Prime Video, HBO Max
|México
|10:00 a. m.
|TNT Sports
|Max
|Argentina
|13:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|13:00
|TNT Brasil
|Max
|Chile
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Nicaragua
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Panamá
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Puerto Rico
|12:00 p. m.
|—
|ViX
|República Dominicana
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|13:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
¿Cómo ver el sorteo de la Champions League en streaming?
Disney+ Premium será la principal alternativa digital para buena parte de los aficionados de Latinoamérica, con la señal de ESPN integrada en los territorios donde la plataforma tenga los derechos de transmisión.
En Estados Unidos, Paramount+ y ViX figuran entre las opciones para seguir la ceremonia. La cobertura también estará disponible en las plataformas de la UEFA, que ofrecerán gratuitamente la señal oficial del evento.
¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions League 2026/27?
La ceremonia de la fase liga está programada para comenzar a las 18:00 CET desde el Grimaldi Forum de Mónaco. El horario variará en función de cada país y estas son algunas de las principales referencias internacionales:
- 10:00 a. m. en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
- 11:00 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 12:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela
- 1:00 p. m. en Argentina, Brasil y Uruguay
- 12:00 p. m. ET en Estados Unidos
- 18:00 en España, Italia y Alemania
- 17:00 en Reino Unido
Los 36 equipos clasificados conocerán durante la ceremonia los ocho rivales que tendrán en la fase liga, una instancia que volverá a marcar el inicio del recorrido de los grandes aspirantes hacia la final de Madrid.
¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27?
Los 36 clubes fueron repartidos en cuatro bombos de nueve equipos, de acuerdo con su posición en el ranking de coeficientes de la UEFA. El primer grupo concentra a algunos de los principales candidatos al título, entre ellos PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Arsenal y FC Barcelona.
|BOMBO 1
|BOMBO 2
|BOMBO 3
|BOMBO 4
|PSG
|Borussia Dortmund
|Feyenoord
|Slavia Praga
|Bayern Múnich
|Roma
|Lille
|Slovan Bratislava
|Real Madrid
|Sporting CP
|Bodø/Glimt
|Stuttgart
|Liverpool
|Aston Villa
|Napoli
|AEK Atenas
|Inter
|Porto
|RB Leipzig
|LASK
|Manchester City
|Manchester United
|Villarreal
|Como
|Arsenal
|Club Brugge
|Fenerbahçe
|Lens
|FC Barcelona
|Real Betis
|Shakhtar Donetsk
|Viking
|Atlético de Madrid
|PSV Eindhoven
|Galatasaray
|Sabah
La composición de los bombos establece el punto de partida de un sorteo que definirá uno de los principales focos de atención antes del inicio de la Champions League 2026/27. Desde Mónaco quedará trazado el primer mapa de una temporada en la que los grandes clubes de Europa volverán a medir sus aspiraciones rumbo a la final del Metropolitano.