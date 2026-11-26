Los Tuzos del Pachuca abren la llave de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX contra el Rebaño Sagrado en el Estadio Hidalgo. Pachuca juega contra Chivas de Guadalajara hoy, jueves 26 de noviembre a partir de las 19 horas (CDMX) en el Estadio Hidalgo. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto el horario por país y los canales de TV y plataformas de streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Pachuca recibe a Chivas en el Estadio Hidalgo con una meta clara: aprovechar su localía y sorprender al mejor equipo de la fase regular. Los Tuzos confían en la jerarquía de Salomón Rondón y en un arranque intenso para viajar a Guadalajara con ventaja en la serie.

Enfrente estará el Guadalajara de Gabriel Milito, que llega como líder absoluto de la clasificación tras una campaña sólida. El Rebaño Sagrado quiere sostener ese nivel colectivo en un estadio donde ya empató 1-1 ante este mismo rival en la Jornada 6. Su objetivo es encaminar el pase a semifinales antes de cerrar la llave ante su gente.

¿En qué canal transmiten Pachuca vs. Chivas Guadalajara EN VIVO por TV abierta y Online?

Pachuca vs. Chivas (ida de cuartos de final del Apertura 2026) se juega hoy, jueves 26 de noviembre, a las 19:00 en CDMX. Es en el Estadio Hidalgo y no pasa por TV abierta en México.

País Horario local TV Streaming México 19:00 (CDMX) FOX / FOX+ (TV de paga) FOX One

Estados Unidos 8:00 pm ET / 5:00 pm PT

elcomercio+1 TUDN USA o Fox Deportes TUDN.com y TUDN App Perú 20:00 Sin canal confirmado Sin plataforma confirmada Colombia y Ecuador 20:00 Sin canal confirmado Sin plataforma confirmada España 2:00 am del viernes 27 Sin canal confirmado Sin plataforma confirmada

Desde México, el partido es exclusivo de TV de paga y streaming con suscripción, así que no hay señal abierta. Puedes verlo en FOX+ (TV de paga) o en FOX One (streaming). Si no tienes suscripción, el LiveBlog de N+ te da el seguimiento en vivo, pero no el video. El árbitro es Fernando Hernández Gómez.

Desde Estados Unidos, empieza a las 8:00 pm del Este y a las 5:00 pm del Pacífico. Las fuentes difieren: El Comercio menciona TUDN USA, TUDN.com y la app de TUDN. Sporting News dice TUDN en MiEspañol de DirecTV. Otra nota de El Comercio indica Fox Deportes. Antes del partido, revisa la guía de tu proveedor para confirmar cuál aplica en tu zona.

Pachuca y Chivas de Guadalajara se enfrentan este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Estadio Hidalgo, por el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie, mientras que el Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito y líder de la fase regular, intentará conseguir un resultado favorable antes de definir la clasificación en Guadalajara. Conoce cómo y dónde seguir la Transmisión de Pachuca vs. Chivas EN VIVO y ONLINE por FOX, FOX One y FOX+, las señales oficiales habilitadas para ver el primer capítulo de esta eliminatoria. (VIDEO DE X: @Chivas)