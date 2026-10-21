El Santiago Bernabéu será escenario de un vibrante partido este miércoles 21 de octubre, cuando se enfrenten el Real Madrid y RB Leipzig por la Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. RB Leipzig en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 este miércoles 21 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm                   
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm                 
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm            
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. RB Leipzig?

Este miércoles 21 de octubre se podrá ver el Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: Max Brazil
  • Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Chile: ESPN5 Chile, Disney+ Premium Chile
  • Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: Disney+ Premium Norte
  • Honduras: Disney+ Premium Norte
  • Panamá: Disney+ Premium Norte
ESPN, TNT-SPORTS, Disney Plus, HBO MAX EN VIVO — ver partido Real Madrid vs. RB Leipzig por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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