vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la quinta jornada del Grupo 3 de la Liga A de la . ¿En qué canales se pudo ver la transmisión del partido? ESPN cuenta con los derechos para transmitir este encuentro, por su versión digital en Disney Plus Premium y en los servicios de cable de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque fue en el epet ARENA (Praga, República Checa) estuvo pactado para este jueves 12 de noviembre a las 2:45 p.m. (horario en Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

República Checa vs. España por la Liga de Naciones, grupo A. (Video: RFEF)
República Checa vs. España por la Liga de Naciones, grupo A. (Video: RFEF)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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