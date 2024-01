A qué hora juega Real Madrid vs. Getafe y en qué canal ver partido por LaLiga

El Real Madrid se enfrentará al Getafe este jueves en un partido liguero aplazado debido a la Supercopa de España, en un encuentro que podría llevar al equipo de Carlo Ancelotti a la cima de LaLiga si logra sumar puntos. Mientras el conjunto madridista busca el liderato, el Azulón, dirigido por José Bordalás, lucha por mantener vivas sus opciones europeas. El duelo marcará el retorno del inglés Jude Bellingham, quien cumplió una sanción por acumulación de tarjetas el pasado sábado. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido desde el Coliseum Alfonso Pérez.

El Real Madrid busca extender su racha invicta fuera de casa, con siete salidas consecutivas sin derrota, mientras que el Getafe, tras su victoria ante el Granada, aspira a escalar posiciones y mantener viva la lucha por un lugar en competiciones europeas.

En cuanto al once titular, Ancelotti mantiene la incertidumbre sobre la portería, entre Lunin y Kepa. Tchoauméni, quien descansó en el último encuentro, podría ser titular, aunque tanto él como Camavinga están apercibidos de sanción.

Por su parte, el Getafe, tras la victoria ante el Granada, recupera a los sancionados Damián Suárez, José Ángel Carmona, y Luis Milla. La vuelta de Milla es especialmente crucial para el conjunto azulón, ya que es un jugador clave en el centro del campo.

El entrenador del Getafe, José Bordalás, desestima hablar de objetivos europeos y se centra en la filosofía “partido a partido”. Con todos sus jugadores disponibles, Bordalás retará a su amigo Ancelotti en busca de puntos cruciales para el equipo azulón.





¿A qué hora comienza Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?





El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Getafe por la jornada 20 de LaLiga para el jueves 1 de febrero y dará inicio a las 3:00 p.m. (hora de Perú y seis más en España). No obstante, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 4:00 p.m. En Brasil y Argentina, el inicio está programado para las 5:00 p.m.





¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?





Si no quieres perderte el encuentro entre Real Madrid vs. Getafe, puedes sintonizarlo a través de ESPN, Star Plus, SKY Sports, DAZN y LaLiga TV Bar en la mayoría de países de Latinoamérica y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Recuerda que en Depor te mantendremos al tanto de este encuentro y otros.





¿Cuáles son las alineaciones para el Real Madrid vs. Getafe?





Real Madrid: Lunin; Mendy, Nacho, Rüdiger, Lucas; Tchouaméni, Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

Getafe: Soria; Rico, Gastón, Djené, Damián; Milla, Maksimovic, Mata, Greenwood; Ünal y Mayoral.





Real Madrid venció 2-1 a Getafe en la primera rueda de LaLiga. (Foto: EFE)





