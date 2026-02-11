¡El Riyadh Air Metropolitano arde! Este jueves 12 de febrero, Atlético de Madrid y FC Barcelona se ven las caras en la ida de una semifinal explosiva de la Copa del Rey 2026 que promete paralizar el mundo del fútbol. Los colchoneros llegan encendidos tras golear 5-0 al Betis, mientras que los blaugranas vienen de un sólido 3-0 ante el Mallorca, buscando repetir el 3-1 del último duelo directo. ¡Prepárate para noventa minutos de pura intensidad donde el orgullo y el pase a la gran final están en juego!

Para los fanáticos en Estados Unidos, la acción arranca a las 3:00 PM ET / 12:00 PM PT y podrás sintonizarlo en vivo por ESPN+ y ESPN Deportes para no perderte nada. Si estás en México, la señal llegará directo por Sky Sports a las 2:00 PM (Tiempo del Centro de CDMX), mientras que en España, TVE La 1 y RTVE Play transmitirán el gran choque a las 21:00 horas (horario peninsular). ¡La rivalidad entre el Cholo Simeone y el conjunto culé alcanza su punto máximo en un duelo de estrategias que mantendrá a la comunidad hispana al borde de sus asientos este día!

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por la Copa del Rey 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO desde México, USA y España?

Sin duda alguna, Atlético Madrid vs. FC Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey es uno de los partidos que más interés genera a nivel mundial. Con millones de fanáticos alrededor del planeta, aquí te dejo con el horario de inicio en México, Estados Unidos y España. Atento a la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO desde México, USA y España?

Desde opciones en TV abierta, como en señal de paga y vía streaming, aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir el partido Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026 desde el territorio ibérico, así como México y Estados Unidos.

¿En Ecuador? Mira el Barcelona vs. Atlético de Madrid a través de El Canal del Fútbol. Disfruta de la semifinal de la Copa del Rey online y en vivo con la mejor cobertura para los fanáticos del fútbol europeo hoy. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Fermín López Marín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Fermín López Marín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Conor Gallagher, Álex Baena; Alexander Sørloth, Julián Alvarez.