El Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un duelo de infarto por la Jornada 30 de LaLiga de España. Este sábado 4 de abril, mira el partido de Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO, duelo clave para que los blaugranas busquen mantener el liderato y los colchoneros puedan intentar escalar a al tercera posición del campeonato. A continuación, revisa cuáles son los canales de TV, Streaming y los horarios, para seguir la transmisión del partido Atlético Madrid vs. FC Barcelona minuto a minuto.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026?
El partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular de España. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Horario
|Argentina
|4:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Chile
|4:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Estados Unidos
|3:00 p.m. ET
|México
|1:00 p.m.
|Centroamérica
|1:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026?
La transmisión del partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO será a través de Movistar LaLiga en TV, Movistar Plus+ en streaming online y Movistar LaLiga TV Bar desde lugares autorizados en España. Aquí te dejo con más canales de TV y opciones en streaming para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier parte del mundo.
- Latinoamérica: ESPN (TV) y Disney Plus Premium (Streaming).
- México: Sky Sports (TV) y Sky Plus+ (Streaming).
- Estados Unidos: ESPN Deportes (TV) y ESPN+ o Fubo (Streaming).
FC Barcelona vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones
- Barcelona: Iñaki Peña; Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, João Cancelo; Marc Bernal, Pedro González “Pedri”; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.
- Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Samuel Lino; Giuliano Simeone, “Koke”, Álex Baena, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
