Revisa los horarios y canales para ver el partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid, de este sábado 4 de abril, por la Jornada 30 de LaLiga desde el Riyadh Air Metropolitano. (Foto: Imagen creada por DEPOR utilizando la IA de Gemini)
El Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un duelo de infarto por la Jornada 30 de LaLiga de España. Este sábado 4 de abril, mira el partido de Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO, duelo clave para que los blaugranas busquen mantener el liderato y los colchoneros puedan intentar escalar a al tercera posición del campeonato. A continuación, revisa cuáles son los canales de TV, Streaming y los horarios, para seguir la transmisión del partido Atlético Madrid vs. FC Barcelona minuto a minuto.

Atlético de Madrid vs. Barcelona se enfrentan por la fecha 30 de LaLiga. (Diseño: Depor)
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026?

El partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular de España. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto.

PaísHorario
Argentina4:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Chile4:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Estados Unidos3:00 p.m. ET
México1:00 p.m.
Centroamérica1:00 p.m.
España9:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026?

La transmisión del partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO será a través de Movistar LaLiga en TV, Movistar Plus+ en streaming online y Movistar LaLiga TV Bar desde lugares autorizados en España. Aquí te dejo con más canales de TV y opciones en streaming para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier parte del mundo.

  • Latinoamérica: ESPN (TV) y Disney Plus Premium (Streaming).
  • México: Sky Sports (TV) y Sky Plus+ (Streaming).
  • Estados Unidos: ESPN Deportes (TV) y ESPN+ o Fubo (Streaming).

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones

  • Barcelona: Iñaki Peña; Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, João Cancelo; Marc Bernal, Pedro González “Pedri”; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.
  • Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Samuel Lino; Giuliano Simeone, “Koke”, Álex Baena, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Horarios, TV y Dónde ver FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026

  • Partido: FC Barcelona vs. Atlético Madrid, por la Jornada 30 de LaLiga 2026
  • Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
  • Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España
  • Horario: 9:00 p.m. España / 3:00 p.m. ET en USA / 1:00 p.m. México
  • Canal TV: Movistar LaLiga (España) / ESPN Deportes (USA) / SKY Sports (México)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / ESPN+ o Fubo TV (USA) / Sky Plus+ (México)
