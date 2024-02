Este domingo, el Real Madrid se enfrenta con Girona en un duelo clave por el primer lugar. El duelo se encuentra programado para desarrollarse en el Santiago Bernabéu. El equipo liderado por Carlo Ancelotti aspira a conquistar los tres puntos para mantener su posición de liderazgo en LaLiga, mientras que la sorpresa del campeonato buscará la victoria para superar a los merengues en la clasificación. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el juego.

Girona es la gran revelación de la temporada, el que nadie pensó que podría estar tan alto a esta altura de la competición pero que se anima a ir por más. Y viajará este fin de semana para disputar una auténtica final ante el Real Madrid, un peso pesado que no necesita presentación, habituado a este tipo de duelos decisivos y que, de imponerse en su casa este sábado, ampliará su diferencia con el segundo a cinco puntos a falta de 14 partidos para el final.

Puede parecer mucho, pero el golpe anímico que implicaría en ambos equipos un resultado de esas características puede marcar un antes y un después, tanto para el que gana, que toma impulso y confianza, como para el que pierde, que sentirá que se le desmorona el castillo de naipes que con tanto empeño construyó. Y quién sabe si tendrá tiempo de rearmarlo antes de que sea tarde, sobre todo a nivel interno.

En lo que a rendimiento se refiere, Real Madrid viene de empatar en el derbi ante Atlético por 1-1, un resultado que podría haber sido peor si no fuera porque antes el Girona también había igualado, en este caso sin goles ante la Real Sociedad (a quien tampoco pudo superar en la primera vuelta, cuando empataron 1-1 en San Sebastián).

Aunque sí cosecharon derrotas (y eliminación, en consecuencia) en la Copa del Rey, ambos hace tiempo ya que no pierden en LaLiga: el Real Madrid cayó por única vez el 24 de septiembre de 2023 en el duelo de primera vuelta ante el Atlético de Madrid (1-3 en el Metropolitano), mientras que el Girona lo hizo una semana después, el 30 de septiembre, precisamente ante el Real Madrid: fue un implacable 3-0 para el equipo merengue en Montilivi.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona?

Real Madrid vs. Girona se enfrentarán en un partido por LaLiga. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 4 de febrero desde las 11:30 a.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 12:30 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 2:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:30 p.m. En tanto, a partir de las 6:30 p.m. en España.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Girona?

El partido Real Madrid vs. Girona será transmitido a través de la señal de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





