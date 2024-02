Las dos últimas victorias ante Osasuna y Deportivo Alavés le han dado un poco más de tranquilidad a Barcelona, quien ya se alista para sus próximos retos: este domingo enfrenta al Granada. Con el panorama más calmado, Deco, director deportivo de la institución blaugrana, fue invitado a un programa deportivo de España y analizó varios de los temas de la actualidad culé; entre ellos, el futuro del nuevo del entrenador y los fichajes que analiza cerrar el elenco de la Ciudad Condal en este mercado de verano.

Como se recuerda, Xavi Hernández anunció hace poco que no continuará como técnico culé al culminar el presente curso. En relación a ello, el directivo portugués confirmó que aún no se han contactado con “ningún entrenador” y que están enfocado en los retos de la campaña. “Estamos asimilando la salida de Xavi. Estamos pendientes de la temporada. La decisión será consensuada entre todos. Tenemos que saber qué queremos y hacia dónde vamos. La etapa de Xavi aún no se ha acabado. Ya llegará el momento de hablar del entrenador”, señaló en una entrevista con Onze d’Esport 3.

Aunque Deco prefirió no dar a conocer los nombres de la lista de prioridades para el cargo de técnico, el dirigente se animó a dejar claro el perfil. Eso sí, descartó a Rafa Márquez como una de las opciones blaugranas. “Tiene que ser capaz de adaptarse al club, seguir trabajando con los jóvenes que tenemos y tiene que tener claro que no tendremos margen para hacer grandes fichajes”, señaló.

Por otro lado, el directivo luso también se refirió a la situación económica del Barcelona, la misma que lo podría obligar a llevar una gran venta de verano. Eso sí, en este aspecto, el dirigente fue tajante: “No nos gustaría. Queremos movimientos para equilibrar la plantilla. Queremos mejorar la plantilla y no empeorarla. Tenemos un equipo capaz de luchar por títulos que mezcla de todo, jóvenes, veteranos y gente de casa. Lo ideal es mejorar la plantilla en verano”.

Deco finalizó sus declaraciones con unas polémicas palabras, las mismas que guardan relación con Kylian Mbappé y el fair play, asegurando que este tema seguirá condicionando el próximo mercado de fichajes. “Sería un error vender a Araujo y Frenkie de Jong para fichar a Mbappé”, concluyó.

¿Quiénes llegarían a Barcelona?

Según AS, Deco está buscando asegurar los fichajes de Joao Cancelo y Joao Félix para el Barcelona. El portugués ya habría tomado la decisión de llevar a cabo las transferencias de ambos; sin embargo, aún debe entablar conversaciones con el Manchester City y el Atlético Madrid para concretar las adquisiciones. En cuanto al primero, se informa que los ingleses estarían dispuestos a liberarlo por una suma cercana a los 35 millones de euros.

Por otra parte, conseguir la incorporación de Joao Félix podría presentar un desafío mayor. El Atlético parece estar decidido a no dejar marchar al delantero por una cifra inferior a los 80 millones de euros. La presencia de estos dos jugadores en el equipo ha demostrado ser beneficioso. A pesar de que hubo ciertas incertidumbres en el pasado sobre si debían o no continuar en el club, actualmente en tienda blaugrana tienen la esperanza de mantenerlos en su plantilla.

En cuanto a los próximos fichajes, medios españoles informan que los culés buscan fortalecer las posiciones de extremo izquierdo y mediocentro. Aunque no se tienen detalles sobre los posibles candidatos para el primero, ya se están mencionando algunos nombres para el medio. La dirección deportiva muestra interés en Joshua Kimmich y Martin Zubimendi, pero se planean reuniones con los ojeadores para explorar alternativas más viables desde el punto de vista financiero.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de vencer a Alavés (3-1), el Barça se enfrentará al Granada en partido programado para el domingo 12 de febrero a las 3:00 de la tarde (hora de Perú) en el Estadio Olímpico de Montjuic. Posteriormente, visitará al Celta de Vigo el sábado 17 a las 12:30 del mediodía (hora de Perú) en el Estadio de Balaídos.

En estos momentos, el equipo dirigido por Xavi Hernández tiene 50 puntos y se ubica en la tercera posición de LaLiga. En el segundo lugar está el Girona (56) y el Real Madrid, que este domingo empató 1-1 ante el Atlético, marcha primero con 58 unidades.





