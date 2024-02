Conoce a qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 26 de LaLiga de España. El compromiso, que se jugará este domingo 25 de febrero en el Santiago Bernabéu, será decisivo para ambos cuadros. La ‘Casa Blanca’ viene de tropezar en el Campo de Fútbol de Vallecas y buscará volver la senda del triunfo en el duelo ante los sevillistas. Por supuesto, no será nada sencillo. A continuación, te contamos en qué canales podrás ver el partidazo de la fecha. No te lo pierdas.

El equipo de Carlo Ancelotti llega a este partido tras igualar 1-1 con Rayo Vallecano. Además, no contaría con el delantero Joselu, quien está sentido y no ha entrenado con sus compañeros en los últimos días. En la sesión del viernes, se volvió a quedar en el gimnasio por tercer día consecutivo. Courtois, Militao y Alaba también siguen con sus procesos de recuperación.

Sevilla, por su parte, llega a este encuentro tras igualar sin goles con Valencia en el Estadio de Mestalla (Valencia). Con este empate, los sevillistas acumularon 24 puntos y se ubican en la 15 posición de la tabla. Necesitan sumar en el Bernabéu para mantenerse alejado de la zona de descenso (ahora está 7 puntos arriba del número 18).

Cabe mencionar que el duelo es especial porque marcará el regreso de Sergio Ramos a la casa de los ‘blanco’. La última vez que jugó en el Bernabéu fue el 1 de marzo de 2020, en un clásico ante el FC Barcelona, que terminó con victoria para el Real Madrid por 2-0. Recordemos que como madridista vivió momentos inolvidables. Fue el héroe de la décima Champions League.

En una conferencia de prensa, el DT del Sevilla, Quique Sánchez Flores, se refirió al regreso de Ramos al Bernabéu. “Hablo mucho con él, siempre te da mucha información de muchas cosas. Somos hombres de fútbol y nos encanta conversar. Va a disfrutar, es un momento para disfrutar. Su casa es esta pero allí lo trataron muy bien y su otra casa sería aquella y el Real Madrid sabe tratar a sus leyendas. Lo recibirán a la altura de lo que merece”, apuntó.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sevilla?

Real Madrid vs. Sevilla se ven las caras por una nueva jornada de LaLiga. El encuentro se disputará el domingo 25 de febrero desde las 3:00 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Sevilla?

Real Madrid vs. Sevilla se podrá ver por las señales de DSports (DIRECTV) y DTV GO para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





