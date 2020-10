Adama Traoré, extremo español del Wolverhampton que debutó el miércoles con 'La Roja’, reconoció públicamente lo que “era un secreto” del que se hablaba, que impregna su cuerpo en aceite de bebé para dificultar a los rivales los agarrones y que eviten que pueda explotar su punta de velocidad, y así evitar lesiones.

“El aceite era un secreto que ya todo el mundo conoce”, aseguró en rueda de prensa el internacional español. “Por el tema de problemas de hombro y por las faltas que me hacen al intentar agarrarme, me ayuda a que no puedan hacerlo y también a evitar lesiones”, confesó.

Adama es uno de los futbolistas más rápidos del fútbol europeo y ante las continuas faltas del mismo tipo que sufre en el fútbol inglés, y tras dislocarse un hombro en diciembre, optó por usar aceite de bebés en los brazos para prevenir lesiones.

Su rutina de entrenamiento

Mi trabajo de gimnasio lo guía el preparador personal que me lleva. Pero no hago pesas. Mi genética es así y hace que mi musculatura crezca muy rápido. Hago otros ejercicios", dijo el delantero en entrevista con el diario ‘As’.

Agregó: "He ganado en musculatura con el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Es un equilibrio de todo. Mi cambio físico, la evolución, también ha sido por necesidad. Con 15 años tuve problemas en las rodillas, con una tendinitis que no me dejaba hacer mi juego ni explotar mi velocidad. También una pubalgia incómoda. Ahí comencé a fortalecer en el gimnasio.

Sobre su sesión diaria de ejercicios, contó: “Mi rutina de trabajo comienza con un calentamiento para preparar la musculatura antes de un entrenamiento intenso. Hago ejercicios no sólo para potenciar, sino también para prevenir lesiones, que es lo que más teme cualquier deportista”.

Foto: (Wolves)

TE PUEDE INTERESAR