El fichaje de David Alaba por el Real Madrid sigue encaminado. Y ya no solo porque el jugador será libre de negociar con el club que desee desde el 1 de enero, o porque el defensor considere que el club blanco sea el mejor destino posible, sino también porque ya habría un acuerdo en lo económico por el salario del austriaco.

El diario ‘The Athletic’ informa de lo cerca que está el lateral del Madrid. El club blanco le podría dar el mismo sueldo que el Bayern le ha propuesto al futbolista de 28 años para que se quede: 200.000 euros semanales.

El Madrid está por delante de otros clubes como Manchester United, Chelsea, City o PSG. Por ello, las últimas informaciones aseguran que los madridistas ya negocian el salario que cobrará el futbolista para que de esta forma pueda llegar a la capital española.

Sin embargo, Alaba no iría a la ‘Casa Blanca’ sino hasta la próxima temporada. El conjunto de ‘Zizou’ sí podría pagarle ese sueldo, pero debido al golpe económico que ha sufrido por la pandemia, el fichaje no podría hacerse hasta que quede libre y sea a coste cero, en junio de 2021.

El lateral considera al Real Madrid como el mejor destino, por lo que previsiblemente el Real Madrid podría hacerse de sus servicios.

El Bayern dio luz verde

El jugador austriaco David Alaba ya es libre de negociar con cualquier club a partir del 1 de enero, según ha confirmado el propio presidente de la junta directiva del Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

“El Bayern hizo todo lo posible para llegar un acuerdo”, explicó Rummenigge en diálogo ‘Doppelpass’. “Mantuvimos muchas conversaciones, pero queríamos una respuesta por su parte hasta finales de octubre. No ocurrió y no sé si volveremos a retomar las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta reflejó lo mucho que sentimos por él. Pero no la aceptó”, añadió. Todo se encuentra definido.





