Tal parece que el caso Valverde-Baena aún no ha terminado. Y es que, tras casi 48 horas después de lo sucedido en el Santiago Bernabéu, el jugador del Villarreal, que fue agredido por el futbolista uruguayo al culminar el encuentro, publicó un duro comunicado en sus redes sociales. En este mismo, el extremo izquierdo español ratificó la denuncia que puso en la comisaría y en la que denuncia amenazas de muerte a su familia tras el incidente con el jugador ‘merengue’.

Baena señaló que vive constantes insultos y amenazas en sus redes sociales, luego de que salió a laluz la presunta agresión que sufrió por parte del ‘Pajarito’. Asimismo, el volante, quien señala que ha recibidos miles de mensajes en sus perfiles de Instagram y Twitter, volvió a negar que pronunció la frase de la que en el entorno del futbolista charrúa lo acusó como causa para llevar a cabo la agresión.

En el comunicado, el jugador de Villarreal explicó detalles de la agresión que sufrió en el Santiago Bernabéu. “El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan”, mencionó.

Asimismo, sostuvo: “Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia”.

Es necesario mencionar que Alex Baena también aprovechó para ratificar la denuncia puesta ante la Policía, por parte del jugador para que la Justicia toma acciones. “En el día de ayer denuncié el caso ante la Policía. Dejemos que la Justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos”, sentenció.

El comunicado de Alex Baena en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

La respuesta de Mina Bonino, pareja de Valverde

Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, respondió el comunicado de Alex Baena, en el que este mismo acusa al entorno del futbolista uruguayo de mentir sobre la razón por la que fue agredido después del encuentro entre Real Madrid vs. Villarreal. “Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele”, mencionó.

“Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida”, añadió.

Finalmente, la periodista argentina culminó su respuesta señalando que existen “límites”. “Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien. Y no soy vocera de nadie. Transmito MI dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes”, sentenció.





