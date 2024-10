Los últimos meses han destapado algunas confesiones de futbolistas sobre sus vidas privadas y los momentos que viven fuera de los terrenos de juego. El último en contarlo fue Álvaro Morata, capitán de la Selección de España, quien contó que su salida de Madrid se debió a priorizar su salud mental. El delantero de 31 años reveló pasajes de depresión y cómo ello repercutió en su ambiente familiar. Consultado por ello, reafirmó su postura y mostró una estadística preocupante sobre los jóvenes que padecen esta enfermedad.

“Cuando tienes momentos duros de verdad, como depresión o ataques de pánico, da igual el trabajo que hagas o la situación que tengas en la vida, que tienes una persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches”, comentó el día jueves en el programa radiofónico ‘Herrera en Cope’.

El ex Real Madrid también contó: “España es el mejor país del mundo, pero para mí es complejo porque he vivido momentos con mucha gente que no me conoce. A finales de este año saldrá un documental que ayudará a mucha gente a entender mi historia. Para mí lo mejor era irme de España”.

Desde la posibilidad de dejar el fútbol o evitar las salidas con sus hijos, Morata no reflejaba esta depresión frente a sus compañeros o familiares, aunque todo se volvía incontrolable en los momentos de soledad. “La decisión de irme a Italia es también por mis hijos... porque en España le decían cosas feas. Gracias a Dios no me pegué con nadie”, aseguró cuando fue preguntado por sus momentos más duros.

Álvaro Morata es capitán de la Selección de España. (Foto: AFP)

Por último, confesó las acciones que tuvo que tomar para evitar agravar la situación: “He estado medicado y he tenido que tomar de todo. Eso no es un problema. Tienes que ponerte en tratamiento y tener coraje para todas las personas que me puedan ver. Tenía todo y tenía miedo de todo. Te puede pasar igualmente. Mi situación personal la conoce todo el mundo y cualquier cosa se puede malinterpretar”.

El mensaje sobre la salud mental

Álvaro Morata tomó la palabra en la previa del partido de España vs. Dinamarca por la Nations League. El capitán fue consultado por sus declaraciones y dejó algunas mensajes para las personas que pasan por este tipo de problemas, alentando a tratarlos de manera inmediata.

“Hice un documental que ya se verá y ocho de cada diez jóvenes sufren este problema. Mi objetivo no es dar pena, llorar ni quejarme. Acepto las críticas sobre mi trabajo y no quiero que se desvíe la atención. Mucha gente lo comparte y se siente identificada y quiero dar visibilidad al asunto. Estoy recuperado, con muchas fuerzas y ganas de estar en la selección”, apuntó el futbolista.

Tras los rumores sobre su retirada del equipo nacional tras la Eurocopa 2024, Morata ha valorado su futuro con la selección: “En mi cabeza la Eurocopa era mi último torneo con la selección y el cuerpo me pedía disfrutar de otras cosas, pero los compañeros y el míster me dijeron que siguiera, que era importante para este grupo y aquí estoy. Quiero disfrutar lo que me quede, que no sé lo que será”.





