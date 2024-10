El ambiente en la selección de Uruguay se ha tornado tenso en las vísperas del partido contra Perú por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las declaraciones de Luis Suárez, el máximo goleador histórico del cuadro charrúa (69 goles), han generado una gran polémica que continúa resonando en los medios. El delantero del Inter Miami acusó al entrenador Marcelo Bielsa de maltratar a los jugadores y trabajadores del Complejo Celeste, además de afirmar que el técnico argentino ni siquiera los saluda. Estas duras palabras han generado una división de opiniones: mientras algunos defienden la postura del ‘Pistolero’, otros consideran extrañas y fuera de lugar las críticas del atacante.

Uno de los que no ha tardado en reaccionar es el entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi, quien, tras dirigir este año a Miramar Misiones en Uruguay, ha expresado su opinión sobre este escándalo, arremetiendo también contra Luis Suárez. Consultado por el programa Falta Envido de Crudo TV, Caruso Lombardi fue directo y contundente.

“Me parece muy desubicado lo que hizo Suárez”, comenzó diciendo el argentino. Las palabras del exgoleador de la Celeste han sorprendido a muchos, especialmente porque Bielsa, conocido por su carácter, había mantenido un bajo perfil ante los comentarios. Sin embargo, para Caruso, esto no excusa el comportamiento del delantero.

Cuando se le preguntó si consideraba las declaraciones de Suárez como una “canallada”, Caruso fue claro: “Sí, me parece que no se hace”. Para él, arremeter contra el entrenador de esa manera, especialmente después de haberse retirado de la selección, no es una actitud adecuada ni profesional.





¿Qué haría Caruso si fuera Bielsa? “Lo mando al carajo”





Lejos de suavizar sus críticas, Caruso Lombardi dejó claro cómo actuaría si estuviera en los zapatos de Bielsa. “Yo lo mando al carajo”, afirmó sin rodeos. “Decir que lo voy a felicitar como lo felicitó Bielsa, ‘aprendí mucho de Suárez’. ¿Qué aprendió? No aprendió nada… ¿Cómo va a hablar así de él?”, continuó el entrenador argentino, criticando la actitud diplomática que Bielsa adoptó ante los comentarios de Suárez.

El entrenador también mencionó lo que haría con otros jugadores que podrían haber opinado o respaldado las declaraciones del delantero. “No importa. Después lo voy a agarrar a solas y les digo: ‘¿Muchachos, qué tienen para decirme? Muchachos, miren que yo no me voy a ir, salvo que me echen ustedes y que perdamos todos los partidos, yo no me voy a ir’”, comentó.

Marcelo Bielsa dirige a Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: AFP)





Caruso sospecha de la situación en la interna de Uruguay





Una de las reflexiones más interesantes que dejó Caruso Lombardi durante su intervención fue su incredulidad ante el cambio repentino de algunos jugadores. “Me parece raro que muchos jugadores hablaron bien de él y ahora se hizo malo de golpe. No me cierra, salvo que esté en un momento malo Marcelo”, señaló, poniendo en duda las verdaderas motivaciones detrás de las críticas hacia Bielsa.

Para Caruso, esto puede estar relacionado con una especie de egocentrismo que algunos futbolistas desarrollan al final de sus carreras. “Yo creo que se la creen mucho. Muchos jugadores cuando están abandonando el barco se la creen y pueden hablar lo que quieran, se creen intocables”, agregó.





“Yo no me callaría”: Caruso Lombardi saca el fusil





Fiel a su estilo frontal, Caruso Lombardi dejó en claro que, si él estuviera en la situación de Bielsa, no se quedaría callado. “Yo no me callaría la boca, yo le contestaría y le saldría con un fusil a contestarle. No tengas ninguna duda”, aseguró.

El entrenador subrayó que respondería directamente a cualquier acusación y, si fuera necesario, expondría los defectos de sus críticos. “Porque si vos me buscas cosas malas mías, yo te voy a buscar cosas malas tuyas. Y lo que no sé, lo averiguo”, dijo, sugiriendo que en una situación así, la confrontación es inevitable.

Caruso Lombardi fue entrenador de San Lorenzo, Asenal, Huracán, entre otros clubes argentinos. (Foto: AFP)

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?





El partido entre Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial, está programado para este viernes 11 de octubre en el Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV).





Perú vs. Uruguay: los últimos cinco partidos





FECHA RESULTADO COMPETENCIA 24.03.22 Uruguay 1-0 Perú Eliminatorias 2022 02.09.21 Perú 1-1 Uruguay Eliminatorias 2022 15.10.19 Perú 1-1 Uruguay Amistoso 11.10.19 Uruguay 1-0 Perú Amistoso 29.06.19 Uruguay 0-0 Perú (4-5 pen.) Copa América 2019





