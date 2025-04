Desde el Riyadh Air Metropolitano, Barcelona vs. Atlético de Madrid se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Copa del Rey 2024-25, en el compromiso correspondiente a la vuelta de las semifinales. Según la programación, el partido está pactado para las 14:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con siete horas más en España) del miércoles 2 de abril. La transmisión en Perú estará a cargo de América TV (Canal 4), por Sky Sports MX en México, en ESPN (Disney Plus) en Estados Unidos; y hay que recalcar que el torneo ya no se ve por DSports (DIRECTV). ¿No tienes dónde verlo? Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias desde la capital de España.

Barcelona visita al Atlético de Madrid por la Copa del Rey. (Video: Barcelona)