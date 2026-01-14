Desde el Estadio Carlos Belmonte, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , en el duelo válido por los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Toma en cuenta que desde inicios del 2025, DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos para transmitirlo, sin embargo, en su servicio de paga cuenta con América TV (Canal 4), canal que cuenta con los derechos para territorio peruano. Del mismo modo, estas son las otras opciones: Movistar Deportes (Perú), Win Sports (Colombia) y El Canal del Fútbol - ECDF (Ecuador). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 14 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

América TV (Canal 4) transmite el partido entre Real Madrid vs. Albacete. (Video: Albacete)
