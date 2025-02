Este martes 25 de febrero, Barcelona vs. Atlético Madrid chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía América TV, América TV GO, La1, TVE y RTVE Play, por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2024-25. Con el Estadio Olímpico Lluís Companys como escenario principal, el encuentro está pactado para las 15:30 horas (horario en Perú, Ecuador y Colombia; con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay). Los de Hansi Flick clasificaron a esta instancia luego de dejar en el camino a al Valencia, mientras que los de Diego Simeone lo hicieron tras eliminar al Getafe. Ojo, DSports ya no tiene los derechos de transmisión de este encuentro para toda Sudamérica.

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la Copa del Rey. (Video: Barcelona)