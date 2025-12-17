América TVGO (Canal 4) transmite el vs. Talavera desde el estadio El Prado, este miércoles 17 de diciembre, en el marco de la ronda de 16vos. de final de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, lo puedes seguir por DSports (DIRECTV y DGO). En Perú se puede ver por América TVGO, el canal 4 en todas las operadoras del país por señal abierta. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Talavera por Copa del Rey. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Talavera por Copa del Rey. (Video: Real Madrid)

TAGS RELACIONADOS