América TV (Canal 4) transmite el vs. en la . ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, América TV lo pasará para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en DGO y América TVGO. Por otro lado, también será visto en Perú por Movistar Deportes (Canal 3 de la parrilla de Movistar TV). Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque será este miércoles 7 de enero, desde el Kings Abdullah Sports City desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Barcelona vs. Athletic Club por Supercopa de España. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Athletic Club por Supercopa de España. (Video: Barcelona)

TAGS RELACIONADOS